Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta luego de estar tres días internado en el Instituto Fleni de Belgrano por una infección urinaria.

El director técnico de 69 años ya volvió a su casa aunque tendrá que regresar el próximo lunes al Instituto para realizarse chequeos médicos. Russo había sido hospitalizado el martes 2 de septiembre, luego de que, durante la repetición de estudios de rutina, los médicos detectaran una infección urinaria que requirió atención inmediata.

Desde entonces, Russo se encontraba bajo observación constante y recibía antibióticos a través del suero para combatir la bacteria que originó el cuadro. Si bien su evolución había sido favorable, los profesionales que lo estaban atendiendo remarcaban que no le darían el alta hasta que no esté completamente recuperado, pero finalmente el día llegó.

La infección que padecía era resistente y exigió un tratamiento riguroso, por lo que los médicos consideraron importante mantenerlo internado para un control cercano y un seguimiento estricto de su evolución.

Durante los días de internación, el técnico se mantuvo hidratado mediante suero y bajo controles permanentes. El cuerpo médico buscó garantizar que la infección sea erradicada antes de permitir que el entrenador continúe el tratamiento de manera ambulatoria.

Más allá de esta situación, allegados a Russo destacaron que se encuentra animado y con buen ánimo pese a la incomodidad del proceso.

En todo este tiempo, Russo recibió visitas de sus familiares y también de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien se acercó al Fleni para acompañarlo.

Además, trascendió que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se comunicó telefónicamente con el entrenador para expresarle todo su apoyo y desearle una pronta recuperación.

En medio de la preocupación generalizada, surgieron versiones que señalaban que Russo se encontraba desorientado, alimentadas por imágenes que lo mostraron somnoliento durante el último partido del “Xeneize”.

Sin embargo, desde su círculo íntimo descartaron esos rumores y aclararon que el entrenador está lúcido, con sus funciones cognitivas a pleno y en constante comunicación con sus allegados.