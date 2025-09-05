Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

Deportes

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica
5 de Septiembre de 2025 | 19:57

Escuchar esta nota

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta luego de estar tres días internado en el Instituto Fleni de Belgrano por una infección urinaria.

El director técnico de 69 años ya volvió a su casa aunque tendrá que regresar el próximo lunes al Instituto para realizarse chequeos médicos. Russo había sido hospitalizado el martes 2 de septiembre, luego de que, durante la repetición de estudios de rutina, los médicos detectaran una infección urinaria que requirió atención inmediata.

Desde entonces, Russo se encontraba bajo observación constante y recibía antibióticos a través del suero para combatir la bacteria que originó el cuadro. Si bien su evolución había sido favorable, los profesionales que lo estaban atendiendo remarcaban que no le darían el alta hasta que no esté completamente recuperado, pero finalmente el día llegó.

La infección que padecía era resistente y exigió un tratamiento riguroso, por lo que los médicos consideraron importante mantenerlo internado para un control cercano y un seguimiento estricto de su evolución.

Durante los días de internación, el técnico se mantuvo hidratado mediante suero y bajo controles permanentes. El cuerpo médico buscó garantizar que la infección sea erradicada antes de permitir que el entrenador continúe el tratamiento de manera ambulatoria.

Más allá de esta situación, allegados a Russo destacaron que se encuentra animado y con buen ánimo pese a la incomodidad del proceso.

LE PUEDE INTERESAR

Independiente rompió con Conmebol y Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto, último igual que Paul Aron y Gasly no mejoró: parada difícil para Alpine en Monza

En todo este tiempo, Russo recibió visitas de sus familiares y también de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien se acercó al Fleni para acompañarlo.

Además, trascendió que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se comunicó telefónicamente con el entrenador para expresarle todo su apoyo y desearle una pronta recuperación.

En medio de la preocupación generalizada, surgieron versiones que señalaban que Russo se encontraba desorientado, alimentadas por imágenes que lo mostraron somnoliento durante el último partido del “Xeneize”.

Sin embargo, desde su círculo íntimo descartaron esos rumores y aclararon que el entrenador está lúcido, con sus funciones cognitivas a pleno y en constante comunicación con sus allegados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consulta aquí el padrón para las elecciones del domingo

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento

"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

¿Milei rompió la veda? El violento mensaje contra el periodismo
Últimas noticias de Deportes

Independiente rompió con Conmebol y Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"

Colapinto, último igual que Paul Aron y Gasly no mejoró: parada difícil para Alpine en Monza

"Sin palabras": el emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido en Argentina

Viernes positivo para Gimnasia en sus amistoso contra Racing: qué equipos puso Orfila
Policiales
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte
Choque y vuelco en pleno centro de La Plata
Detuvieron a un hombre acusado de robo en una estética de Olmos
VIDEO.- Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan
Espectáculos
Euge Quevedo se hartó de las críticas por cómo cantó el Himno y salió con todo a responder
La insólita propuesta que le hizo un exnovio a Marcela Tauro: “Hacía 30 años que no lo veía”
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
La Ciudad
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Cuenta DNI está de cumpleaños y activa una promo especial este finde en gastronomía
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Choque en cadena y demoras en la Autopista La Plata
Política y Economía
Dónde voto: consulta aquí el padrón para las elecciones del domingo
Boletas y requisitos: lo que hay que saber antes de ir a votar el domingo
Multa e infracción: ¿Cuál es la penalidad por no ir a votar?
Bajo el agua: Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos del interior bonaerense
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla