Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Deportes

Independiente rompió con Conmebol y Alejandro Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"

Además, el Rojo exigió la devolución de trofeos y materiales históricos, y el cese del uso de su nombre

Independiente rompió con Conmebol y Alejandro Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"
5 de Septiembre de 2025 | 14:17

Escuchar esta nota

Independiente formalizó este viernes un reclamo institucional ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), solicitando el retiro inmediato de toda referencia al club en el Museo del ente organizador, la devolución de trofeos y materiales históricos, y el cese del uso de su nombre en actividades promocionales sin autorización expresa.

La entidad de Avellaneda difundió un comunicado en el que cuestiona el uso de su legado deportivo en el museo oficial de la confederación, sin haber sido consultada ni reconocida como parte activa en la curaduría de contenidos.

En el texto publicado en las redes sociales del club, Independiente exige que se retiren menciones, imágenes y objetos vinculados al club hasta tanto se establezca un acuerdo formal que garantice el respeto por su historia y patrimonio.

Además, el club reclama la restitución de trofeos y materiales que considera de su propiedad y que actualmente se encuentran en poder de CONMEBOL. La institución advierte que no permitirá el uso de su nombre, escudo ni logros deportivos en campañas comerciales o institucionales sin su consentimiento, y subraya que cualquier representación de su legado debe contar con participación directa del club.

En paralelo, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, envió una carta formal al titular de Conmebol, Alejandro Domínguez, en la que expresa preocupación por decisiones que afectan directamente a la institución y su masa societaria.

A su vez, Grindetti remarca que el club, con más de 120 años de historia y más de 170.000 socios, exige transparencia y respeto por sus valores institucionales en cualquier instancia de representación regional. Independiente, siete veces campeón de la Copa Libertadores, sostiene que su legado no puede ser utilizado sin su participación activa y sin garantías de preservación institucional.

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto, último igual que Paul Aron y Gasly no mejoró: parada difícil para Alpine en Monza

LE PUEDE INTERESAR

"Sin palabras": el emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido en Argentina

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento

"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro
Últimas noticias de Deportes

Colapinto, último igual que Paul Aron y Gasly no mejoró: parada difícil para Alpine en Monza

"Sin palabras": el emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido en Argentina

Viernes positivo para Gimnasia en sus amistoso contra Racing: qué equipos puso Orfila

VIDEO.- Así fue el trompo el Paul Aron, el piloto que reemplazó a Colapinto en Monza
La Ciudad
Sonríen los auxiliares de escuelas en La Plata y la Provincia: les pagarán un plus para garantizar la limpieza tras las elecciones
Serpientes, entre el mito y la realidad: el análisis de científicos platenses sobre creencias populares
Alertan por el colapso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia" 
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Policiales
Detuvieron a un hombre acusado de robo en una estética de Olmos
VIDEO.- Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
Espectáculos
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
Política y Economía
¿Milei rompió la veda? El violento mensaje contra el periodismo
Suben el dólar oficial y el blue en la última jornada hábil previa a las elecciones bonaerenses
Operativo "limpieza electoral" en las calles de La Plata: por la veda, retiran carteles de candidatos
Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos
Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla