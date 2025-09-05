Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Un gendarme grave y un policía se salvó de milagro

En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro

El efectivo de la fuerza federal llegaba a su casa de Gerli con la novia cuando lo balearon en el abdomen. El otro caso fue en San Justo

En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro

El efectivo policial cayó de la moto, hizo una pirueta y disparó / web

5 de Septiembre de 2025 | 02:42
Edición impresa

Un joven gendarme se encuentra internado en grave estado tras resistirse a un robo en la localidad bonaerense de Gerli, donde la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Santiago del Estero y Pallares cuando el efectivo, de 29 años y que estaba de civil, volvía a su casa de un cumpleaños con su pareja.

Al momento de ingresar, delincuentes se abalanzaron contra él e intentaron sustraerle el auto.

Sin embargo, el efectivo, que estaba sin su arma reglamentaria, comenzó a forcejear.

Según trascendió, el joven no quiso entregar las llaves y allí los ladrones le pegaron un tiro en el estómago y antes de huir le robaron su celular.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, las cuales permitieron escuchar el momento del pedido de ayuda por parte de la familia del gendarme.

LE PUEDE INTERESAR

La ex de Herman Krause acataría la orden judicial

LE PUEDE INTERESAR

En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria

“¡Auxilio! Llama a una ambulancia”, gritó la novia en una crisis de llanto.

El efectivo se encuentra internado en grave estado en el Hospital Evita de Lanús. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Lanús.

En tanto, un violento intento de robo tuvo lugar el pasado martes en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza, donde un agente de la Policía bonaerense que circulaba a bordo de su moto fue abordado por dos motochorros cuando iba a trabajar.

A pesar de que la víctima cayó sobre el asfalto, estuvo rápido de reflejos y alcanzó a disparar contra los asaltantes, de los cuales uno terminó con una herida en el tórax y continúa internado en el hospital Ballestrini, en calidad de aprehendido y con custodia policial.

Fuentes del caso precisaron que el hecho ocurrió minutos antes de las 20 en Berón de Astrada al 4.000, entre Matheu y Cabrera.

La secuencia fue captada por una cámara instalada en un domicilio particular, que mostró que el reloj marcaba las 19.53 cuando el uniformado, que en ese momento circulaba de civil, fue interceptado por los ladrones.

Al ponerse a la par de él, uno de ellos le dio un fuerte empujón, lo que provocó la impactante caída que sufrió el oficial de la Bonaerense sobre el asfalto.

A pesar del fuerte golpe, la víctima, que se dirigía a prestar servicio a la localidad de Villa Celina, actuó con rapidez y pudo extraer su arma reglamentaria de entre sus ropas, con la cual efectuó una serie de disparos contra los motochorros que habían querido robarle.

Los sospechosos, mientras tanto, se daban a la fuga a toda velocidad y sin haber logrado concretar el robo.

Los voceros expresaron que el motochorro que viajaba de acompañante recibió un disparo en la zona del abdomen, tras lo cual su cómplice lo abandonó unas 13 cuadras más adelante, donde quedó agonizando hasta la llegada de la Policía y personal del SAME.

Herido de bala, el delincuente fue trasladado al hospital Balestrini, en Ciudad Evita, donde este jueves continuaba internado en estado reservado. En tanto, su compañero continúa prófugo de la justicia y es buscado intensamente por la Policía.

La investigación del hecho recayó en la UFI N° 3 de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Bianchi, que entendió que la víctima actuó en legítima defensa y no tomó temperamento alguno contra su persona.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental

“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
+ Leidas

Hourcade: “El único camino es el diálogo”

Cagliardi: “Hay que ponerle un freno a Milei”

VIDEO.- Una despedida perfecta

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera

Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof

Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
Últimas noticias de Policiales

Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo

La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo

La ex de Herman Krause acataría la orden judicial

En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
La Ciudad
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
Estado de emergencia en varias zonas rurales
Lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión
Deportes
VIDEO.- Una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje
Espectáculos
El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Natalia Oreiro: “Necesitamos conectar y el cine nos conecta”
Adiós al Rey Giorgio Armani: elegancia desenfadada
Marcela Morelo: “La música acompaña, sana, une”
Información General
Fenómeno climático: por qué se demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla