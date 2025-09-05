En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro

El efectivo policial cayó de la moto, hizo una pirueta y disparó / web

Un joven gendarme se encuentra internado en grave estado tras resistirse a un robo en la localidad bonaerense de Gerli, donde la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Santiago del Estero y Pallares cuando el efectivo, de 29 años y que estaba de civil, volvía a su casa de un cumpleaños con su pareja.

Al momento de ingresar, delincuentes se abalanzaron contra él e intentaron sustraerle el auto.

Sin embargo, el efectivo, que estaba sin su arma reglamentaria, comenzó a forcejear.

Según trascendió, el joven no quiso entregar las llaves y allí los ladrones le pegaron un tiro en el estómago y antes de huir le robaron su celular.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, las cuales permitieron escuchar el momento del pedido de ayuda por parte de la familia del gendarme.

“¡Auxilio! Llama a una ambulancia”, gritó la novia en una crisis de llanto.

El efectivo se encuentra internado en grave estado en el Hospital Evita de Lanús. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Lanús.

En tanto, un violento intento de robo tuvo lugar el pasado martes en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza, donde un agente de la Policía bonaerense que circulaba a bordo de su moto fue abordado por dos motochorros cuando iba a trabajar.

A pesar de que la víctima cayó sobre el asfalto, estuvo rápido de reflejos y alcanzó a disparar contra los asaltantes, de los cuales uno terminó con una herida en el tórax y continúa internado en el hospital Ballestrini, en calidad de aprehendido y con custodia policial.

Fuentes del caso precisaron que el hecho ocurrió minutos antes de las 20 en Berón de Astrada al 4.000, entre Matheu y Cabrera.

La secuencia fue captada por una cámara instalada en un domicilio particular, que mostró que el reloj marcaba las 19.53 cuando el uniformado, que en ese momento circulaba de civil, fue interceptado por los ladrones.

Al ponerse a la par de él, uno de ellos le dio un fuerte empujón, lo que provocó la impactante caída que sufrió el oficial de la Bonaerense sobre el asfalto.

A pesar del fuerte golpe, la víctima, que se dirigía a prestar servicio a la localidad de Villa Celina, actuó con rapidez y pudo extraer su arma reglamentaria de entre sus ropas, con la cual efectuó una serie de disparos contra los motochorros que habían querido robarle.

Los sospechosos, mientras tanto, se daban a la fuga a toda velocidad y sin haber logrado concretar el robo.

Los voceros expresaron que el motochorro que viajaba de acompañante recibió un disparo en la zona del abdomen, tras lo cual su cómplice lo abandonó unas 13 cuadras más adelante, donde quedó agonizando hasta la llegada de la Policía y personal del SAME.

Herido de bala, el delincuente fue trasladado al hospital Balestrini, en Ciudad Evita, donde este jueves continuaba internado en estado reservado. En tanto, su compañero continúa prófugo de la justicia y es buscado intensamente por la Policía.

La investigación del hecho recayó en la UFI N° 3 de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Bianchi, que entendió que la víctima actuó en legítima defensa y no tomó temperamento alguno contra su persona.