Rojo recibió dos fechas y no jugará con Vélez

Marcos Rojo recibió dos fechas de suspensión en la Copa Libertadores, por lo que no estará disponible en la llave de cuartos de final ante Vélez. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol le aplicó el castigo, luego de ser expulsado desde el banco de suplentes en la vuelta ante Peñarol, por exceso verbal hacia el árbitro.

Cabe destacar que las copas son los certámenes que el defensor de 35 años puede disputar, ya que no pudo ser inscripto en el Torneo Clausura por haber quedado libre después de la fecha de cierre del libro de pases.

De esta forma y dependiendo del futuro de la Academia en la Libertadores, Rojo podría jugar en las próximas semanas el choque de Copa Argentina ante River.

Cabe destacar que firmó un contrato por partidos jugados, por lo que en apenas unos meses, el defensor solo disputó unos minutos ante el Carbonero en Uruguay y gran parte del partido de vuelta ante el mismo rival.

COSTAS HABLÓ DE SALAS

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, palpitó el partido de cuartos de final de Copa Argentina ante River donde se encuentra su exdirigido Maximiliano Salas, del cual espera que “se equivoque bastante”. Luego de ganarle a Deportivo Riestra a principios de agosto y que River lo haga ante Unión de Santa Fe a fines de mes, se confirmó lo que será el partido de cuartos de final de Copa Argentina entre Racing y el ´Millonario´, con el condimento especial de la presencia de Salas en el equipo de Marcelo Gallardo tras su polémica salida de la ´Academia´.

Sobre lo que será este encuentro, el que habló fue el entrenador racinguista que opinó: “Tienen el morbo del partido con River. Esperemos que Salas no juegue como jugaba con nosotros y que se equivoque bastante. Sabemos que va a ser el partido del morbo, más allá de que sea un clásico, ahora tiene un plus con todo lo que pasó, con todo lo que se vivió por lo de Maxi”.

“Sabemos cómo tenemos que jugar, esos partidos no tenés que jugarlos, ¡tenés que ganarlos! Tenemos que estar mentalizados que jugamos ante un gran rival que trajo casi un equipo nuevo. Sabemos lo que nos jugamos, es una copa que no tiene y se la queremos dar como hicimos con la Recopa” agregó.

Además, Costas se refirió al flojo presente del arquero Gabriel Arias que está siendo foco de críticas por parte de los hinchas: “Yo no hubiese hecho esa campaña con Arias, con Gabi tengo más allá de una relación de arquero – entrenador. No hacía falta, porque si la haces, están todos con que era verdad lo que pasó”.