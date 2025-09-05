Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Después de los gravísimos incidentes frente a la universidad de chile

Bombazo: el Rojo, afuera de la Copa Sudamericana

El Rojo, que repudió el fallo en sus redes sociales, se expone a una sanción de 14 partidos internacionales sin público

Bombazo: el Rojo, afuera de la Copa Sudamericana

finalmente, la u de chile pasó de ronda y el rojo quedó eliminado / x

5 de Septiembre de 2025 | 03:27
Edición impresa

Un fallo que ya genera una enorme polémica y que seguramente traerá consecuencias. Independiente quedó eliminado de la presente edición de la Copa Sudamericana por los incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile.

La sanción de la Conmebol, además, confirmó que el equipo trasandino es el que pasa a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.

En encuentro fue cancelado cuando había comenzado el segundo tiempo en Avellaneda y estaba igualado por 1-1, resultado que clasificaba a Universidad de Chile a los cuartos de final debido a que en la ida se había impuesto a Independiente por 1-0.

Independiente y Universidad de Chile habían realizado sus respectivos descargos por lo sucedido en el estadio Libertadores de América y el martes pasado tuvieron la audiencia con los tres miembros del Tribunal (sin cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas.

En la resolución, Conmebol decidió eliminar al Rojo y también impuso sanciones a los dos clubes.

El conjunto de Avellaneda jugará sin público los próximos siete partidos de local en competiciones de Conmebol y tampoco llevará hinchas en siete encuentros de visitante.

La misma restricción corre para la U de Chile: siete duelos a puertas cerradas como local y sin su gente en siete de visitante (comenzará en la llave con Alianza Lima).

A su vez, el club argentino deberá pagar una multa de 250 mil dólares, mientras que los chilenos de 150 mil.

Durante la audiencia, celebrada esta semana en Paraguay, en la que las dos partes hicieron sus descargos, Independiente responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes del Rojo que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las gargantas.

Repudio del Rojo

La dirigencia de Independiente consideró esta noche que “perdió el fútbol, ganaron los violentos”, tras conocerse el fallo de la Conmebol que dejó afuera al equipo rojo de la Copa Sudamericana, como consecuencia de los incidentes en el cotejo ante U. de Chile.

Tras este fallo, el club de Avellaneda publicó una foto en las redes oficiales con un conciso mensaje: “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”. En tanto, en los comentarios, los hinchas chilenos festejaron la clasificación y los de Independiente pidieron la renuncia de sus dirigentes.

La entidad de Avellaneda, además, deberá pagar una multa de 250 mil dólares

 

