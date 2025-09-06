“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna

Un violento asalto bajo la modalidad de “polichorros” sacudió a una familia de Lisandro Olmos durante la madrugada de ayer. Tres delincuentes vestidos con ropa similar a la de la Policía bonaerense irrumpieron en una vivienda ubicada en 44 entre 169 y 170, donde redujeron a sus ocupantes, los maniataron con cintas adhesivas y se llevaron dinero en efectivo, mercadería de un comercio familiar y una camioneta de alta gama.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando la propietaria del inmueble, una comerciante de 35 años, descansaba en la planta alta de su propiedad junto a su hermano de 28 y su sobrino de apenas 4 años. Según relató la víctima, los ladrones treparon por un terreno baldío lindero, accedieron por la terraza y destrozaron la puerta de ingreso mientras gritaban “¡Policía, policía!”.

Ya dentro de la vivienda, los tres encapuchados encañonaron a la mujer y a su hermano, a quienes ataron de pies y manos. “¿Dónde está la plata?”, exigían a los gritos mientras apuntaban con armas de fuego y amenazaban con llevarse al menor si no conseguían más dinero. Aterrada, la comerciante señaló el lugar donde guardaba sus ahorros: cerca de cuatro millones de pesos en efectivo.

La pesadilla no terminó ahí. Mientras uno de los asaltantes mantenía reducidos a los hermanos, los otros revisaban la propiedad y el supermercado ubicado en la planta baja, un local de razón social “Híper Maxi”. Desde allí cargaron carne vacuna, paquetes de cigarrillos y hasta el sistema DVR de las cámaras de seguridad para evitar quedar registrados. Según pudo saber EL DIA, antes de escapar, los delincuentes se llevaron una camioneta Dodge Ram 1500 negra, modelo 2023, valuada en varios millones de pesos, que estaba estacionada en la vivienda.

Tras la fuga de los “polichorros”, la mujer y su hermano lograron desatarse con la ayuda del pequeño, quien alcanzó a quitar las cintas que los mantenían inmovilizados. Con la casa revuelta y el temor todavía a flor de piel, la víctima llamó al 911 para pedir asistencia, aunque denunció que “el móvil nunca llegó”. De acuerdo a lo revelado por voceros a este diario, la pesquisa confirmó que el aviso del robo había ingresado y que la camioneta habría sido detectada en dirección a Florencio Varela.

Lo cierto es que pese a la violencia del ataque, ni la comerciante ni sus familiares sufrieron lesiones físicas. Sí se quedaron con un miedo difícil de borrar: la amenaza de que podían llevarse al pequeño de 4 años en cualquier momento, pequeño quien además vio toda la escena de violencia ejercida por los ladrones vestidos de policías.

Precisión y frialdad

Siempre en base a lo relatado por la víctima, los ladrones actuaron con precisión y frialdad. Encapsulados y con ropa similar a la de la Policía de la Provincia, lograron confundirlos y sembrar un terror que se prolongó mucho después de su huida. Es que claro, la modalidad delictiva que utilizaron estos hombres se conoce como la de los llamados “polichorros”, delincuentes que se visten con uniformes o prendas similares a los de las fuerzas de seguridad para simular un operativo policial y así lograr sorprender a sus víctimas.

La investigación quedó en manos de la justicia, que ahora intenta dar con los autores de un golpe millonario que combina la brutalidad del asalto con la simulación de autoridad para ingresar a la vivienda. La pista del rodado sustraído en dirección a Florencia Varela es clave para reconstruir la ruta de escape de los falsos policías que siguen prófugos.