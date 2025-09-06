Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

Policiales |Golpe comando en Lisandro Olmos

“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna

Vestidos como efectivos de la Bonaerense, irrumpieron en una vivienda de 44 entre 169 y 170, maniataron a las víctimas y huyeron con un botín millonario y una camioneta. Amenazaron con llevarse a un niño de 4 años

“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna

Los “polichorros” llevaron precintos y armas de fuego / WEB

6 de Septiembre de 2025 | 03:31
Edición impresa

Un violento asalto bajo la modalidad de “polichorros” sacudió a una familia de Lisandro Olmos durante la madrugada de ayer. Tres delincuentes vestidos con ropa similar a la de la Policía bonaerense irrumpieron en una vivienda ubicada en 44 entre 169 y 170, donde redujeron a sus ocupantes, los maniataron con cintas adhesivas y se llevaron dinero en efectivo, mercadería de un comercio familiar y una camioneta de alta gama.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando la propietaria del inmueble, una comerciante de 35 años, descansaba en la planta alta de su propiedad junto a su hermano de 28 y su sobrino de apenas 4 años. Según relató la víctima, los ladrones treparon por un terreno baldío lindero, accedieron por la terraza y destrozaron la puerta de ingreso mientras gritaban “¡Policía, policía!”.

Ya dentro de la vivienda, los tres encapuchados encañonaron a la mujer y a su hermano, a quienes ataron de pies y manos. “¿Dónde está la plata?”, exigían a los gritos mientras apuntaban con armas de fuego y amenazaban con llevarse al menor si no conseguían más dinero. Aterrada, la comerciante señaló el lugar donde guardaba sus ahorros: cerca de cuatro millones de pesos en efectivo.

La pesadilla no terminó ahí. Mientras uno de los asaltantes mantenía reducidos a los hermanos, los otros revisaban la propiedad y el supermercado ubicado en la planta baja, un local de razón social “Híper Maxi”. Desde allí cargaron carne vacuna, paquetes de cigarrillos y hasta el sistema DVR de las cámaras de seguridad para evitar quedar registrados. Según pudo saber EL DIA, antes de escapar, los delincuentes se llevaron una camioneta Dodge Ram 1500 negra, modelo 2023, valuada en varios millones de pesos, que estaba estacionada en la vivienda.

Tras la fuga de los “polichorros”, la mujer y su hermano lograron desatarse con la ayuda del pequeño, quien alcanzó a quitar las cintas que los mantenían inmovilizados. Con la casa revuelta y el temor todavía a flor de piel, la víctima llamó al 911 para pedir asistencia, aunque denunció que “el móvil nunca llegó”. De acuerdo a lo revelado por voceros a este diario, la pesquisa confirmó que el aviso del robo había ingresado y que la camioneta habría sido detectada en dirección a Florencio Varela.

Lo cierto es que pese a la violencia del ataque, ni la comerciante ni sus familiares sufrieron lesiones físicas. Sí se quedaron con un miedo difícil de borrar: la amenaza de que podían llevarse al pequeño de 4 años en cualquier momento, pequeño quien además vio toda la escena de violencia ejercida por los ladrones vestidos de policías.

LE PUEDE INTERESAR

Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias

LE PUEDE INTERESAR

Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes

Precisión y frialdad

Siempre en base a lo relatado por la víctima, los ladrones actuaron con precisión y frialdad. Encapsulados y con ropa similar a la de la Policía de la Provincia, lograron confundirlos y sembrar un terror que se prolongó mucho después de su huida. Es que claro, la modalidad delictiva que utilizaron estos hombres se conoce como la de los llamados “polichorros”, delincuentes que se visten con uniformes o prendas similares a los de las fuerzas de seguridad para simular un operativo policial y así lograr sorprender a sus víctimas.

La investigación quedó en manos de la justicia, que ahora intenta dar con los autores de un golpe millonario que combina la brutalidad del asalto con la simulación de autoridad para ingresar a la vivienda. La pista del rodado sustraído en dirección a Florencia Varela es clave para reconstruir la ruta de escape de los falsos policías que siguen prófugos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

A punta de pistola atacó un lavadero y escapó en moto
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico

La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent

La gran incógnita del domingo: cómo puede incidir la baja participación en las elecciones bonaerenses

Apagón en el Bosque: Gimnasia formalizó la denuncia para que se investigue en la Justicia

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Hamás mostró un video en el que aparecen dos rehenes israelíes

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Últimas noticias de Policiales

Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias

Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes

Leyó “rebaja en la factura de luz” y le sacaron todo

Un expiloto de TC sufrió un brutal robo a los tiros
Espectáculos
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
Juan Acosta y los cambios del mundo
“Le ofreció plata”: Alex Caniggia recibió una propuesta hot de una famosa
La Ciudad
La vuelta del tren y un cambio de postal en 1 y 44
Tras el corte, volvió el GNC en las estaciones
City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102
Deportes
El semillero también vive su clásico
Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Un amistoso positivo para el Lobo ante Racing
Russo recibió el alta, pero su salud sigue preocupando
La Lepra mendocina se metió en la semifinal
Información General
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Obesidad: la OMS sugirió nuevos fármacos
La UE le aplicó a Google una multa de 3.500 millones de dólares
Los números de la suerte del sábado 6 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla