Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Control de plagas urbanas: hasta $200 mil para proteger el hogar
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
Pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina
Milei ratificó el programa económico en EE UU y pegaba la vuelta al país
City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29
El funcionamiento de los servicios por la jornada electoral del domingo
La Fiesta del Inmigrante, en Berisso, promueve la donación de sangre
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Vestidos como efectivos de la Bonaerense, irrumpieron en una vivienda de 44 entre 169 y 170, maniataron a las víctimas y huyeron con un botín millonario y una camioneta. Amenazaron con llevarse a un niño de 4 años
Un violento asalto bajo la modalidad de “polichorros” sacudió a una familia de Lisandro Olmos durante la madrugada de ayer. Tres delincuentes vestidos con ropa similar a la de la Policía bonaerense irrumpieron en una vivienda ubicada en 44 entre 169 y 170, donde redujeron a sus ocupantes, los maniataron con cintas adhesivas y se llevaron dinero en efectivo, mercadería de un comercio familiar y una camioneta de alta gama.
El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando la propietaria del inmueble, una comerciante de 35 años, descansaba en la planta alta de su propiedad junto a su hermano de 28 y su sobrino de apenas 4 años. Según relató la víctima, los ladrones treparon por un terreno baldío lindero, accedieron por la terraza y destrozaron la puerta de ingreso mientras gritaban “¡Policía, policía!”.
Ya dentro de la vivienda, los tres encapuchados encañonaron a la mujer y a su hermano, a quienes ataron de pies y manos. “¿Dónde está la plata?”, exigían a los gritos mientras apuntaban con armas de fuego y amenazaban con llevarse al menor si no conseguían más dinero. Aterrada, la comerciante señaló el lugar donde guardaba sus ahorros: cerca de cuatro millones de pesos en efectivo.
La pesadilla no terminó ahí. Mientras uno de los asaltantes mantenía reducidos a los hermanos, los otros revisaban la propiedad y el supermercado ubicado en la planta baja, un local de razón social “Híper Maxi”. Desde allí cargaron carne vacuna, paquetes de cigarrillos y hasta el sistema DVR de las cámaras de seguridad para evitar quedar registrados. Según pudo saber EL DIA, antes de escapar, los delincuentes se llevaron una camioneta Dodge Ram 1500 negra, modelo 2023, valuada en varios millones de pesos, que estaba estacionada en la vivienda.
Tras la fuga de los “polichorros”, la mujer y su hermano lograron desatarse con la ayuda del pequeño, quien alcanzó a quitar las cintas que los mantenían inmovilizados. Con la casa revuelta y el temor todavía a flor de piel, la víctima llamó al 911 para pedir asistencia, aunque denunció que “el móvil nunca llegó”. De acuerdo a lo revelado por voceros a este diario, la pesquisa confirmó que el aviso del robo había ingresado y que la camioneta habría sido detectada en dirección a Florencio Varela.
Lo cierto es que pese a la violencia del ataque, ni la comerciante ni sus familiares sufrieron lesiones físicas. Sí se quedaron con un miedo difícil de borrar: la amenaza de que podían llevarse al pequeño de 4 años en cualquier momento, pequeño quien además vio toda la escena de violencia ejercida por los ladrones vestidos de policías.
LE PUEDE INTERESAR
Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes
Siempre en base a lo relatado por la víctima, los ladrones actuaron con precisión y frialdad. Encapsulados y con ropa similar a la de la Policía de la Provincia, lograron confundirlos y sembrar un terror que se prolongó mucho después de su huida. Es que claro, la modalidad delictiva que utilizaron estos hombres se conoce como la de los llamados “polichorros”, delincuentes que se visten con uniformes o prendas similares a los de las fuerzas de seguridad para simular un operativo policial y así lograr sorprender a sus víctimas.
La investigación quedó en manos de la justicia, que ahora intenta dar con los autores de un golpe millonario que combina la brutalidad del asalto con la simulación de autoridad para ingresar a la vivienda. La pista del rodado sustraído en dirección a Florencia Varela es clave para reconstruir la ruta de escape de los falsos policías que siguen prófugos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí