Escándalo de los audios: Francos le echa nafta al fuego y apunta contra la pareja de Marcela Pagano

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, decidió meterse de lleno en el escándalo de los audios que sacude a la política. Ahora respaldó a Gisella Robles, la exsocia de Franco Bindi, quien en una entrevista con el portal Newstad relató su vínculo con el empresario y lanzó durísimas acusaciones.

Robles aseguró que Bindi -pareja de la diputada Marcela Pagano- tiene conexiones con agentes de la ex SIDE, con Hugo Moyano y Leopoldo Moreau. También habló de viajes a Europa costeados con tarjetas ajenas y de contactos con figuras como Lázaro Báez, Mauro Federico y Jorge Rial.

El punto más explosivo fue su convicción de que Bindi participó directamente en la grabación y filtración de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se revelaría un presunto sistema de coimas.

Francos redobla la apuesta

Aprovechando el impacto mediático, Francos publicó en su cuenta de X:

"La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo. ¿Y ahora?".

El mensaje agitó aún más la interna, dado que Pagano había señalado días atrás al propio Francos como responsable de maniobras de espionaje y de la filtración.

La réplica de Pagano

En respuesta, la diputada utilizó también las redes sociales. Primero descalificó a Robles: “Una psicópata al mejor estilo Bebé Reno, pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional”. Luego volvió a apuntar contra Francos: “Guille… pero habla de José Luis Vila, que es tu jefe de asesores… ¿y ahora? Muchachos, se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados”.

Más tarde, agregó otra crítica: “Con periodistas amigos el Gobierno quiere que dejemos de hablar de la corrupción, del 3%, de cómo le robaban a los discapacitados. Están al horno. Por eso contratan barras que reemplazan militantes”.

Una guerra abierta

La disputa entre Francos y Pagano viene escalando en los últimos días y ya combina acusaciones de corrupción, espionaje y operaciones políticas. El jefe de Gabinete respondió que “todos serán citados a la Justicia” y que el oficialismo seguirá adelante con las denuncias.

El escándalo, lejos de apagarse, suma cada día nuevos capítulos y enfrenta a dos de las figuras más visibles de la escena política actual.

