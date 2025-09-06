Accidente en la Autopista La Plata: quién era y qué se sabe del motociclista que murió tras chocar con un camión
Accidente en la Autopista La Plata: quién era y qué se sabe del motociclista que murió tras chocar con un camión
Escándalo de los audios: Francos le echa nafta al fuego y apunta contra la pareja de Marcela Pagano
Escuchar esta nota
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, decidió meterse de lleno en el escándalo de los audios que sacude a la política. Ahora respaldó a Gisella Robles, la exsocia de Franco Bindi, quien en una entrevista con el portal Newstad relató su vínculo con el empresario y lanzó durísimas acusaciones.
Robles aseguró que Bindi -pareja de la diputada Marcela Pagano- tiene conexiones con agentes de la ex SIDE, con Hugo Moyano y Leopoldo Moreau. También habló de viajes a Europa costeados con tarjetas ajenas y de contactos con figuras como Lázaro Báez, Mauro Federico y Jorge Rial.
El punto más explosivo fue su convicción de que Bindi participó directamente en la grabación y filtración de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se revelaría un presunto sistema de coimas.
Aprovechando el impacto mediático, Francos publicó en su cuenta de X:
"La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo. ¿Y ahora?".
El mensaje agitó aún más la interna, dado que Pagano había señalado días atrás al propio Francos como responsable de maniobras de espionaje y de la filtración.
En respuesta, la diputada utilizó también las redes sociales. Primero descalificó a Robles: “Una psicópata al mejor estilo Bebé Reno, pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional”. Luego volvió a apuntar contra Francos: “Guille… pero habla de José Luis Vila, que es tu jefe de asesores… ¿y ahora? Muchachos, se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados”.
Más tarde, agregó otra crítica: “Con periodistas amigos el Gobierno quiere que dejemos de hablar de la corrupción, del 3%, de cómo le robaban a los discapacitados. Están al horno. Por eso contratan barras que reemplazan militantes”.
La disputa entre Francos y Pagano viene escalando en los últimos días y ya combina acusaciones de corrupción, espionaje y operaciones políticas. El jefe de Gabinete respondió que “todos serán citados a la Justicia” y que el oficialismo seguirá adelante con las denuncias.
El escándalo, lejos de apagarse, suma cada día nuevos capítulos y enfrenta a dos de las figuras más visibles de la escena política actual.
