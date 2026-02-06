Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación

El Gobierno consiguió desarticular la coordinación que venían mostrando los mandatarios provinciales en la previa al debate por la reforma laboral en el Senado, proyecto clave para la Casa Rosada. Aunque no le guste a la oposición, es un triunfo político de los violetas respecto a lo que se veía el año pasado, cuando los gobernadores se unieron para reclamar la transferencia directa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Muestra de ese estado de cosas: la cancelación de la convocatoria conjunta que estaba prevista para el último miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Está claro que hay un grupo de opositores duros, que se enrolan en el PJ: Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Elías Suárez. Este último es el santiagueño, aunque su jefe político, el senador Gerardo Zamora, colaboró con el oficialismo en 2025 a través de algunas ausencias de legisladores en el Congreso. La Casa Rosada lo había incluido entre los gobernadores para negociar, igual que a Ziliotto, aunque ambos mantuvieron la distancia y la postura crítica.

Quintela asoma como el más activo contra el mileísmo. Fue el que más fogoneó la cumbre fallida en el chat de gobernadores. También empujó Ziliotto. No tanto Kicillof y, ya caída la reunión, en La Plata se despegaron de la movida. En un momento mandatarios con diálogo con la Casa Rosada, como el radical Maximiliano Pullaro avalaban la cumbre que no fue para plantear el reclamo por el capítulo fiscal. Es que, de sancionarse, implicará una caída en la recaudación de las provincias. Al final desistieron.

Gobernadores cercanos a la Rosada como el mendocino Alfredo Cornejo, el entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero (también Marcelo Orrego de San Juan y Claudio Poggi de San Luis), fueron de los primeros en desestimar a la convocatoria. Luego trabajó el ministro Diego Santilli que hizo una ronda telefónica con los que estaban a mitad de camino para desactivar la cumbre definitivamente.

El Gobierno asoma así fortalecido. A menos de una semana de la sesión para tratar la reforma laboral, al oficialismo se le estaría despejando el panorama para las negociaciones por los votos de en los espacios vinculados a los gobernadores. Los nucleados en Provincias Unidas ya se expresaron a favor, con la salvedad de que no apoyarían la rebaja en Ganancias para las empresas.

LA RESISTENCIA GREMIAL

¿Y la resistencia gremial? Pues bien: trascendió que la cúpula de la CGT se reunió en secreto con cinco gobernadores peronistas para coordinar una estrategia de cara a la sesión del Congreso, convocada para el miércoles próximo en el Senado. Se habló sobre la posibilidad de bloquear el quórum. El encuentro fue muy reservado luego de la fallida cumbre en el CFI y el avance del oficialismo en las negociaciones con sectores aliados.

“La reforma está 95% acordada”, dijo la senadora de LLA Patricia Bullrich

Estuvieron Kicillof (Buenos Aires), Quintela (La Rioja), Insfrán (Formosa), Melella (Tierra del Fuego) y Ziliotto (La Pampa). Los más duros contra Javier Milei, digamos. Por la CGT estuvo el triunvirato conductor (Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello), más Andrés Rodríguez (UPCN) y Héctor Daer (Sanidad). Habría sido en la sede porteña del Banco Provincia.

“Esos gobernadores expresaron su apoyo a la CGT para evitar que la reforma prospere o avance en los términos en que fue redactada por el Poder Ejecutivo”, se dijo a la prensa. Además se acordó “mantener reuniones permanentes” y se conversó “sobre la posibilidad de un reencuentro amplio del peronismo para trabajar en la construcción de un proyecto nacional con respaldo social y una plataforma política para 2027”. Nada firme, todo “acting” frente a lo dicho: el Gobierno ha logrado fortalecerse en la negociación rompiendo el frente de las provincias y cerrando acuerdos con los bloques dialoguistas del Senado. “La reforma está 95% acordada”, dijo la senadora de LLA Patricia Bullrich en las últimas horas.

Hoy, en la sede de Azopardo 802, la CGT se reunirá con la reforma laboral como único tema en el orden del día. Se fijarán los próximos pasos de cara al miércoles que viene. “No damos por perdida la posibilidad de que no se trate”, sostuvo Sola en declaraciones a la prensa.

LA FRAGMENTACIÓN DEL PERONISMO

Al Gobierno le juega a favor la fragmentación del peronismo, con varios gobernadores dispuestos a colaborar con La Libertad Avanza en el Congreso, como pasó con el Presupuesto. Otros partidos provinciales suelen aportarle al oficialismo sus voto, como los que responden al neuquino Rolando Figueroa y el misionero Carlos Rovira. Negocian sus necesidades de pago chico a cambio de eso.

El Gobierno, por cierto, tendrá unos meses más para aprovechar este escenario, acaso el primer semestre del año y algo más, antes de que empiece a asomar de nuevo el clima electoral de cara a 2027. Es la época en que se reavivan las tensiones entre la nación y las provincias.