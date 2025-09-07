Elecciones 2025: en Ensenada, amplio triunfo de Secco

Primeros resultados oficiales: Fuerza Patria ganó en la Provincia de Buenos Aires
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires arrojaron un resultado contundente para la fuerza encabezada por Mario Secco en Ensenada. Con el 69% de los votos, el intendente obtuvo un triunfo histórico que lo posiciona como el candidato con la victoria más amplia en el territorio bonaerense.
La elección de Secco, que no asumiría la banca y sería testimonial, relegó a La Libertad Avanza en un distante segundo lugar con el 23%, mientras que el Frente de Izquierda completó el podio electoral con un tercer puesto. El intendente estuvo acompañado en los primeros lugares por María Teresa Oropeza y Adolfo Preste.
De esa forma, en Ensenada hubo 171 mesas de votación y 59.231 ciudadanos habilitados para sufragar, en Ensenada también hubo cinco boletas opositoras al oficialismo local.el reparto de bancas en el Concejo Deliberante local también reflejó la magnitud del resultado: Fuerza Patria, se quedó con siete concejales, mientras que La Libertad Avanza consiguió dos lugares.
Concejales
Diputados
