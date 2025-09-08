En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

El oficialismo platense de Fuerza Patria (FP) se impuso ayer en las elecciones legislativas para el Concejo Deliberante, al obtener el 43,64 por ciento de los votos (170.146 platenses eligieron esta coalición), una diferencia de 7,36% con la alianza La Libertad Avanza (LLA), que logró el 36,28% (141.486 sufragios a favor). Con una participación del 63,87% (405.372 en general), se registró una considerable baja desde el 71,4% de 2021.

Sin terceras fuerzas que hayan logrado perforar el piso de representación que está por encima del 8%, el resultado implica la elección de siete bancas para el Concejo Deliberante por parte del peronismo y de cinco, para los libertarios. En tanto, de lo seis diputados provinciales que eligió la Ciudad, el reparto fue de tres para cada uno ya que el peronismo cosechó 44,09% (172.684) y los libertarios, 36,49% (142.922) con el 99,19% del padrón escrutado provisoriamente (con 634.670 votos examinados entre el 99,29% de las mesas —1.827—).

Luego siguieron los partidos como el Frente de Izquierda Unidad, que fue la tercera fuerza en la mayoría de las localidad del Partido, pero no llegó al piso para entrar tanto al recinto local como a la Cámara baja bonaerense. Tampoco pudo hacerlo Somos, con la Unión Cívica Radical como uno de los partidos que traccionó la coalición.

Así las cosas, el intendente Julio Alak ayer celebró pasadas las 21 horas —en la sede del Instituto de Capacitación Política (ICP), ubicada en 54 entre 10 y 11— junto al primer candidato a concejal y secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la segunda postulante, Romina Santana, dirigenta del sindicato de Empleados de Comercio de La Plata. También con al camporista Ariel Archanco y alakista Lucía Iañez, que junto a massista Juan “Tachu” Malpeli, serán los tres del peronismo que representarán a la Octava Sección electoral en la Cámara de Diputados bonaerense.

Dentro del oficialismo, completan la nómina de siete concejales que ingresarán al recinto: el vicepresidente del Concejo, Juan Manuel Granillo Fernández, del espacio de Tolosa Paz; Josefina Bolis, prosecretaria de Medios y Publicaciones de la UNLP, de La Cámpora; Raúl Omar Recavarren, del Frente Renovador de Sergio Massa y ligado a instituciones de Villa Elvira; Sol Maluendez, actual directora de Juventudes del Municipio e integrante de la Corriente Néstor Kirchner, espacio que conduce el secretario de Gobierno de la Comuna, Guillermo Cara; y Pablo Poggio, quien milita en la agrupación del funcionario peronista Guillermo Escudero.

La oposición en el recinto

En el Salón Vonharv de 19 entre 511 y 514 estuvieron presentes los tres candidatos que entrarán a la Cámara baja bonaerense: Francisco Adorni, hermnano del vocero presidencial; Julieta Quintero del PRO y ligada al diputado nacional Diego Santilli; Juan Osaba, coordinador político de LLA en la Ciudad cercano a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Además, Juan Pablo Allan, actual director ejecutivo de Registro Nacional de Armas (RENAR) dependiente del Ministerio de Seguridad y hombre cercano a quien encabeza la cartera, Patricia Bullrich; la libertaria Sabrina Morales; Gastón Manuel Álvarez, jefe de la seccional céntrica platense del PAMI, específicamente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP); Nadia Soledad Pedernera, parlamentaria en el Mercosur por LLA; y el asesor empresarial Iván Gabriel Zanetto.

El oficialismo de Unión por la Patria cuenta en el Concejo Deliberante con un bloque de 10 bancas, de las cuales puso en juego la mitad. Con este resultado, el peronismo tendrá a partir del 10 de diciembre una bancada de 12 ediles. Es decir, se encontrará a un voto de contar con la mayoría simple del deliberativo local.

En tanto, La Libertad Avanza tiene un bloque de cuatro concejales de los que puso en juego una banca, por lo que tendrá un total de ocho miembros.

Sin embargo, el amarillo Nicolás Morzone ya anunció que a partir del 10 de diciembre se incorporaría al espacio legislativo de sus aliados electorales, los violetas. De concretarse, los libertarios pasarían a ser nueve en el próximo período.

El radical Gustavo Staffolani, y los dirigentes del PRO Melany Horomadiuk y Darío Ganduglia integrarían eventuales monobloques.