Deportes

Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido del sábado ante Banfield

Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido del sábado ante Banfield
8 de Septiembre de 2025 | 15:20

Escuchar esta nota

Independiente mantuvo una reunión con las autoridades de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para el partido del sábado ante Banfield.

El pasado miércoles 20 de agosto, la barbarie se apoderó del partido entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se suspendió por serios y violentos incidentes. Horas después, estos hechos de gravedad decantaron en la clausura del estadio para realizar pericias y, en lo deportivo, el jueves fue descalificado el ‘Rojo’ del certamen.

Por esta clausura, el partido del fin de semana del 24 de agosto ante Platense en condición de local fue suspendido y, este sábado, Independiente volvería a su casa tras los incidentes ante la Universidad de Chile.

Por ello, las autoridades del ‘Rojo’ y del APreViDe mantuvieron una reunión para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio. Independiente hizo una presentación en la que el organismo provincial realizó algunas modificaciones menores y este lunes podría aprobarse.

Además, uno de los puntos destacados es que APreViDe y la policía bonaerense tendrán más injerencia en el operativo. Así, Independiente jugaría en su estadio el próximo sábado ante Banfield con aforo completo desde las 16.45.

