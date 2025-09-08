Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

La Legislatura bonaerense: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado y amplía su bloque en Diputados

Por primera vez desde que asumió Kicillof, el PJ tendrá el control de la Cámara alta. También se ampliarán las bancadas libertarias y retrocederá el radicalismo

La Legislatura bonaerense: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado y amplía su bloque en Diputados
8 de Septiembre de 2025 | 00:25

Escuchar esta nota

El peronismo ampliará su representación parlamentaria a partir del 10 de diciembre. Con el triunfo en seis de las ocho secciones electorales, pasará a controlar el Senado y ampliará su representación en la Cámara de Diputados donde se consolidará como primera minoría.

El peronismo ponía en juego 29 bancas en la Legislatura (19 en Diputados y 10 en el Senado). La amplitud de su victoria no sólo hizo que las retuviera sino que sumó 5 más: dos diputados y 3 senadores.

En la Cámara de Diputados el PJ tendrá una bancada de 39 integrantes, mientras que en el Senado contará con 24 y tendrá quórum propio para sesionar. Es la primera vez que se registra esa mayoría del PJ en la Cámara alta desde que asumió Kicillof.

 

 

 

 

LE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

LE PUEDE INTERESAR

En el centro de La Plata: el color y los festejos del peronismo
 
 

Respecto de La Libertad Avanza colocó 18 diputados y 8 senadores, con lo que desde diciembre contará con 30 diputados (si se agregan los del bloque PRO), mientras que tendrá 14 senadores.

En tanto, Somos Buenos Aires colocó 2 diputados y 2 senadores. Espacio Abierto Hechos 3 diputados, y el Frente de Izquierda 2 diputados.

EL ESCENARIO EN DIPUTADOS

Como se dijo, el peronismo contará con 39 diputados a partir del 10 de diciembre, dos más que los actuales y quedó cerca del quórum.

La contundente victoria de Fuerza Patria en la Tercera sección le aseguró meter 10 de los 18 diputados que se eligieron. La boleta de Fuerza Patria estuvo liderada por Verónica Magario, que fue como testimonial. Quien asumirán son Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro, Roberto Vázquez y la ensenadense Silvina Nardini.

En tanto, por La Libertad Avanza ingresarán 6: Maximiliano Bodanrenko, Maria Angel Sotolano; Alberto Ontiveros, Florencia Retamoso , Nahuel Sotelo Larcher y Leticia Bontempo. Sotolano y Bontempo pertenecen al PRO. Sotelo, en tanto, fue el solitario representante bonaerense de las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo.

El Frente de Izquierda retuvo las 2 bancas que ponía en juego y asumirán en diciembre Nicolás Del Caño y Mónica Schlotthauer.

En la Segunda sección también se impuso el peronismo, y de las 11 bancas en juego Fuerza Patria se quedó con 4: Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Puglelli y Cintia Romero. La Libetad Avanza se quedó con otras 4: Natalia Blanco, Pablo Morillo, Analía Corvino y Alejandro Rabinovich, este último del PRO.

Hechos, la fuerza de los hermanos Passaglia obtuvo las 3 bancadas restantes para Manuel Passaglia, María Paula Bustos e Ignacio Mateucci.

En la Sexta sección se impuso LLA, que ganó 5 bancas, Fuerza Patria se quedó con 4 y Somos Buenos Aires con las dos restantes.

En La Plata, tanto el peronismo como los libertarios se quedaron con 3 bancas.

EN EL SENADO

El dato saliente en el Senado es que el PJ controlará 24 bancas y tendrá quórum propio.

En la Primera sección el peronismo se quedó con 5 bancas y La Libertad Avanza con 3.

En la Cuarta, Fuerza Patria se quedó con 3 escaños, mientras que La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires, con los dos restantes.

En la Quinta, la otra sección que ganaron los libertarios, obtuvieron 3 bancas para Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías De Urraza. Fuerza Patria ingresará dos.

En la Séptima resultó ser una sorpresa. El único frente que superó el 33,33% de los sufragios fue Fuerza Patria, de manera que colocó los 3 senadores: María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

La Legislatura bonaerense: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado y amplía su bloque en Diputados

Los cambios del Millonario en la lista de Libertadores

Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria

Colapinto: se dio la lógica, no pudo avanzar y mostró su fastidio

Viaja el equipo de Copa Davis con Tomás Etcheverry

Turf – Programas y Resultados
Últimas noticias de Política y Economía

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

En el centro de La Plata: el color y los festejos del peronismo

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

Los errores libertarios en una derrota no esperada y los desafíos que se vienen
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Policiales
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Prófugos responsables: detenidos por ir a votar en La Plata
Detuvieron en Lomas de Zamora a un prófugo cuando fue a votar
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Espectáculos
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Información General
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Fallo histórico: a pagar por piratear para una IA
Crecen las compras online al exterior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla