La Legislatura bonaerense: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado y amplía su bloque en Diputados

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos
Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos
El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires
Axel Kicillof tras el triunfo del peronismo en la Provincia: "Las urnas le dijeron a Milei que va a tener que rectificar el rumbo"
Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"
Julio Alak anunció la victoria en La Plata: "Hoy triunfó la voluntad de un pueblo"
El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"
Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. "Mi viejo en Gimnasia fue muy feliz": Diego Jr se refirió al paso de Maradona por el Lobo
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
En La Plata, ¿votan los muertos? Hijos que encontraron a sus padres, que fallecieron hace años
En medio del escándalo de los audios, escribieron "3%" en el padrón donde figura Karina Milei
Marcela Pagano habló del cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: “Siempre voy a defender la libertad de expresión”
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Impactante incendio en un corralón de La Plata: un sereno fue asistido por inhalación de humo
Francia: un auto atropelló a varios peatones en Normandía: un muerto y tres heridos
Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Alcaraz venció a Sinner, levantó el trofeo del US Open y recuperó la cima del ranking mundial
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por primera vez desde que asumió Kicillof, el PJ tendrá el control de la Cámara alta. También se ampliarán las bancadas libertarias y retrocederá el radicalismo
Escuchar esta nota
El peronismo ampliará su representación parlamentaria a partir del 10 de diciembre. Con el triunfo en seis de las ocho secciones electorales, pasará a controlar el Senado y ampliará su representación en la Cámara de Diputados donde se consolidará como primera minoría.
El peronismo ponía en juego 29 bancas en la Legislatura (19 en Diputados y 10 en el Senado). La amplitud de su victoria no sólo hizo que las retuviera sino que sumó 5 más: dos diputados y 3 senadores.
En la Cámara de Diputados el PJ tendrá una bancada de 39 integrantes, mientras que en el Senado contará con 24 y tendrá quórum propio para sesionar. Es la primera vez que se registra esa mayoría del PJ en la Cámara alta desde que asumió Kicillof.
LE PUEDE INTERESAR
En el centro de La Plata: el color y los festejos del peronismo
Respecto de La Libertad Avanza colocó 18 diputados y 8 senadores, con lo que desde diciembre contará con 30 diputados (si se agregan los del bloque PRO), mientras que tendrá 14 senadores.
En tanto, Somos Buenos Aires colocó 2 diputados y 2 senadores. Espacio Abierto Hechos 3 diputados, y el Frente de Izquierda 2 diputados.
EL ESCENARIO EN DIPUTADOS
Como se dijo, el peronismo contará con 39 diputados a partir del 10 de diciembre, dos más que los actuales y quedó cerca del quórum.
La contundente victoria de Fuerza Patria en la Tercera sección le aseguró meter 10 de los 18 diputados que se eligieron. La boleta de Fuerza Patria estuvo liderada por Verónica Magario, que fue como testimonial. Quien asumirán son Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro, Roberto Vázquez y la ensenadense Silvina Nardini.
En tanto, por La Libertad Avanza ingresarán 6: Maximiliano Bodanrenko, Maria Angel Sotolano; Alberto Ontiveros, Florencia Retamoso , Nahuel Sotelo Larcher y Leticia Bontempo. Sotolano y Bontempo pertenecen al PRO. Sotelo, en tanto, fue el solitario representante bonaerense de las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo.
El Frente de Izquierda retuvo las 2 bancas que ponía en juego y asumirán en diciembre Nicolás Del Caño y Mónica Schlotthauer.
En la Segunda sección también se impuso el peronismo, y de las 11 bancas en juego Fuerza Patria se quedó con 4: Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Puglelli y Cintia Romero. La Libetad Avanza se quedó con otras 4: Natalia Blanco, Pablo Morillo, Analía Corvino y Alejandro Rabinovich, este último del PRO.
Hechos, la fuerza de los hermanos Passaglia obtuvo las 3 bancadas restantes para Manuel Passaglia, María Paula Bustos e Ignacio Mateucci.
En la Sexta sección se impuso LLA, que ganó 5 bancas, Fuerza Patria se quedó con 4 y Somos Buenos Aires con las dos restantes.
En La Plata, tanto el peronismo como los libertarios se quedaron con 3 bancas.
EN EL SENADO
El dato saliente en el Senado es que el PJ controlará 24 bancas y tendrá quórum propio.
En la Primera sección el peronismo se quedó con 5 bancas y La Libertad Avanza con 3.
En la Cuarta, Fuerza Patria se quedó con 3 escaños, mientras que La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires, con los dos restantes.
En la Quinta, la otra sección que ganaron los libertarios, obtuvieron 3 bancas para Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías De Urraza. Fuerza Patria ingresará dos.
En la Séptima resultó ser una sorpresa. El único frente que superó el 33,33% de los sufragios fue Fuerza Patria, de manera que colocó los 3 senadores: María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí