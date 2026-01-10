Robo a Nicolás Wiñazki: detuvieron a los ladrones que asaltaron al periodista

Los tres integrantes de una banda delictiva que habían asaltado al periodista Nicolás Wiñazki días pasados fueron detenidos este sábado en la localidad de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense, luego de una serie de allanamientos realizados en la zona.

Los tres sujetos, dos mayores y un menor de edad, habían ingresado al domicilio del comunicador el lunes último, cuando éste estaba esperando a otra persona en la vereda, y una vez dentro de la finca le sustrajeron dinero en efectivo. una computadora y otros elementos de valor.

Luego de la denuncia que presentó Wiñazki, la policía inició la pesquisa para dar con los responsables del atraco, y finalmente pudieron capturar a los tres implicados durante los últimos días: Héctor Joel León, Brian Ezequiel Azpitía e Iván Nicolás Covatta.

Los tres detenidos tenían antecedentes penales, mientras que las autoridades secuestraron el vehículo y la moto que usaron los malvivientes el día que perpetraron el robo en la vivienda de Wiñazki. La causa quedó a cargo de la UFI número 1 del Departamento Judicial de Morón.