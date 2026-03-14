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Crisis energética: Donald Trump pide ayuda de otros países para mantener abierto el estrecho de Ormuz

Crisis energética: Donald Trump pide ayuda de otros países para mantener abierto el estrecho de Ormuz
14 de Marzo de 2026 | 14:52

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “muchos países” enviarán “buques de guerra” al estrecho de Ormuz para mantenerlo “abierto y seguro” tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario presumió de la actuación de Estados Unidos -“ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán”, afirmó-, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional ya que aseguró que a Irán “le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén”.

“Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE”, concluyó en la red social que se ha convertido en una especie de diario de la guerra a través del que cuenta los movimientos militares estadounidenses.

Este viernes anunció, también vía Truth Social, uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, contra los objetivos militares en la isla iraní de Jarg, centro de la industria petrolera de la República Islámica y donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

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