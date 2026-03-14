Agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata

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■ Hoy
MÚSICA
Impresiones románticas en el Teatro Argentino.- A las a las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo del pianista Alan Kwiek. El programa estará compuesto por “Rumores de la Caleta” de “Recuerdos de viaje”, Op. 71 Nº 6, y “Granada” de la “Suite española”, Op. 47 Nº 1, de Isaac Albéniz; “Sonatina para piano”, M. 40, de Maurice Ravel; Tres piezas para piano del Op. 118 de Johannes Brahms y Sonata para piano Nº 2, en sol menor, Op. 22, de Robert Schumann. Entradas grats con reserva online.
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Aplanadora.- A las 18 en el playón de 17 y 71. Tributo a Divididos. A la gorra.
El engrupe.- A las 21 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Sonia Godoy.- A las 21 en ART, Centenario y 503. Show de tangos, boleros y canciones.
Buitres.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528, junto a Espanto Club. Rock uruguayo.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 51, melódicos y bailables.
Martín Masiello.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
DM Experience.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
Turf.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.
La Cumparsita.- A las 21 en el Club Atlético City Bell, Cantilo y Jorge Bell.
Segunda mano.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9.
Ritual aniversario.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Se presentan: Isla Mujeres, Los Besos, La Base, El Príncipe Idiota, Mostruo, Faraonika y muchos más…
En desórbita + Gardel 90.- A las 21 en Desafinados Club, diagonal 93 nº 52.
Rama negra dúo.- A las 21 en Esquina América, 17 y 71. Versiones folclóricas del metal.
Gustavo Giordano + Sebastián Otero: homenaje a Beto Orlando.- A las 21 en 31 y 50. Show melódico y bailable.
Ritual de samba.- A las 21 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.
TEATRO
Yuna soy yo.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y actuación de Marcela Ferradás y dirección de Horacio Peña. Adaptación al teatro de la novela “Las primas” de Aurora Venturini.
La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.
Match, teatro, deporte y humor.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.
Las 13 canciones.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.
Recuerdos del futuro: mi abuela es una súper modelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Blas Arrese Igor.
Joe Fernández.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Con los huevos al plato.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6y 7, con Nicole Gonzalez y Facundo Manuel.
Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dirección de Liliana Perdomo. Tres mujeres en una sala de espera decidiendo cuál va a ser su futuro. ¿Una luz roja puede ser capaz de marcarlos?
Trío Magnolia.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.
INFANTILES
Envalija-Dos, en busca del hilo perdido de la historia.- A las 18 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11. Circo, payasos y teatro para toda la familia.
EVENTOS
Fiesta regional del maiz.- De 10 a 17 en Colonia Urquiza, calle 475 y 186. Feria de productores, artesanías, comidas regionales, música en vivo y baile.
Retro feria.- De 16 a 20 en Club Progresista La Loma, 35 entre 18 y 19. He-Man y los amos del universo dirán presente en esta nueva edición. De la mano del expositor @cbass_motu_lp, vas a poder ver piezas de colección únicas de la franquicia. Además, todos los artículos vintage y coleccionables que te imagines: juguetes, cómics, latas, vinilos y más. Gratis.
Feria del playón.- Desde las 17 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
■ Mañana
Música
Clase abierta de swing.- A las 18 en planta alta del C.C. Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.
Majo Molina Chazarreta.- A las 18.30 en el playón de 17 y 71, con Lau Delgado y Mía Valentina como invitadas. A la gorra.
Barcelone + Finocchi dúo.- A las 21 en Desafinados Club, diagonal 93 nº 52.
Caminantes de Finisterre.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, calle 49 n° 879 entre 12 y 13. Folk celta. Gratis.
TEATRO
Yilá.- A las 21 en la Fábrica Cultural En Eso Estamos, 62 entre 1 y 115, con actuación y dramaturgia de Pablo Boffelli y dirección de Carlos Romagnoli. Esta obra abre el ciclo La Plata Escena Federal – Teatro del País impulsado por La Joda Teatro.
Cuadriláteros 5.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dirección de Gastón Marioni. Teatro breve reunido.
Noelia Pace.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dirección de Liliana Perdomo. Tres mujeres en una sala de espera decidiendo cuál va a ser su futuro. ¿Una luz roja puede ser capaz de marcarlos?
LITERARIAS
42° aniversario de la AAET.- La Asociación Argentina Escritores Tradicionalistas celebrará su 42° Aniversario a las 12 con un almuerzo criollo en Agrupación La Montonera, Cno. Rivadavia y Pacheco, Ensenada. Se entregará Distinción Trayectoria a Agustín López, Roberto Tantos, Mario Cabrera y Marcelo Fillol. Actuarán Daniel Miño, Analía Flores, Guillermo Millán y Grupo Temporal. Conducción Carlos Gallardo. Informes:2215220016 y 2214657444.
EVENTOS
Veganeando.- De 13 a 18 en 12 entre 41 y 42, primera edición. Habrá comida vegana, moda circular y artesanías.
5° Festival por el Humedal del Arroyo El Pescado.- A las 15 el Almacén Montes de Oca, 30 y 696, Ignacio Correas. El festival es autogestivo, con entrada libre y gratuita.
Feria del playón.- Desde las 17 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
CINE
Moonrise Kingdom: un reino bajo la luna.- A las 20 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Wes Anderson.
EXPOSICIONES
Colores originarios.- A las 18 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71, se inaugura esta muestra de artes visuales de Carolina Ortiz Maldonado y Diego Chiari. Gratis.
Feria artesanal.- A las 18 en 174 entre 31 y 32, Berisso, con la participación de Aromas del Folclore, El Chango Bazán, Nilda Arancibia, Oscar Salva y Ceferino Céspedes, entre otros.
POR MES*
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