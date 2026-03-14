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Política y Economía

A “deslomarse” en soledad: Manuel Adorni "no cree" que su esposa lo vuelva a acompañar

Habló en Forbes y aseguró que no hubo gastos para el Estado

A “deslomarse” en soledad: Manuel Adorni "no cree" que su esposa lo vuelva a acompañar
14 de Marzo de 2026 | 18:33

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que actuaría de manera distinta si se repitiera una situación como la que desató la polémica por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante la Argentina Week en Nueva York.

“No creo que me vuelva a acompañar”, afirmó el funcionario en una entrevista con la edición argentina de Forbes, donde reconoció que, de poder retroceder en el tiempo, tomaría otra decisión.

La declaración se produjo en medio de cuestionamientos por la presencia de su pareja en la comitiva oficial que participó del encuentro de promoción de inversiones en Estados Unidos. Adorni calificó el episodio como “el momento más difícil” de su vida política y reiteró que el traslado de Angeletti no implicó gastos para el Estado.

La situación se volvió pública luego de la difusión de una fotografía en la que se observaba a Angeletti junto al funcionario durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio neoyorquino de Queens.

Hasta entonces no se conocía que la esposa del jefe de Gabinete había viajado en el avión presidencial ARG-01 junto al presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El episodio generó críticas desde la oposición y derivó en un pedido de informes impulsado por el diputado Esteban Paulón, quien solicitó precisiones sobre el rol que cumplió Angeletti en la gira y sobre quién financió su traslado. Además, se presentaron tres denuncias penales y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente preliminar para analizar el caso.

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En los primeros días del escándalo, Adorni había justificado el viaje de su esposa en una entrevista televisiva al señalar que se estaba “deslomando” en Nueva York y que deseaba estar acompañado por su “compañera de vida”.

Días después, el funcionario reconoció que esa explicación fue “desafortunada” y sostuvo que la expresión “no debió haber sido utilizada”.

En su diálogo con Forbes, volvió a hacer una autocrítica. “La palabra generó rechazo y estuvo mal. Fue un error en un contexto en el que intentaba explicar el esfuerzo que se estaba haciendo para mostrar al país como una vidriera de inversiones”, explicó.

La polémica también incluyó la difusión de imágenes de un vuelo privado que Adorni realizó durante el fin de semana de Carnaval hacia Punta del Este. El jefe de Gabinete sostuvo que se trató de una invitación personal del conductor de la TV Pública Marcelo Grandio y que abonó de su bolsillo el costo proporcional del traslado.

El viaje partió desde el aeropuerto de San Fernando y, según explicó el empresario, el funcionario pagó su parte del jet privado con fondos propios. Sin embargo, declaraciones posteriores de Grandio en un canal de noticias generaron confusión sobre el origen del dinero, lo que volvió a colocar al funcionario en el centro de cuestionamientos.

Adorni, por su parte, denunció que la difusión del video respondió a una maniobra política. “Guardaron las imágenes un mes para instalarlas en el momento justo y armar una historia donde no hay nada ilegal ni antiético”, afirmó.

“Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”, afirmó, marcando distancia con los sectores a los que responsabiliza por la difusión del video.

El jefe de Gabinete dijo que no repetiría la decisión de llevar a su pareja a una gira oficial tras el escándalo que generó su presencia en la comitiva de Argentina Week

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