En la vuelta del rugby de la URBA, cayeron La Plata y Los Tilos

El rugby de La Plata y la Región con los equipos que participan en las distintas categorías de la URBA dieron el puntapie de este 2026.

La Plata RC recibió a Atlético del Rosario -equipo que ascendió el año pasado- y cayó en Gonnet 36-29.

En tanto que Los Tilos, que fuera la revelación 2025 y quiere mantener ese lugar, enfrentó como visitante a difícil Hindú en donde sufrió una contundente derrota 51-18.

En el torneo de Primera A, en el cual San Luis tiene el rótulo de equipo obligado a ganar casi todos los partidos para ascender, derrotó en La Cumbre a Dep. Francesa 39-31.

Universitario -también en Primera A- perdió 41-20 de visitante ante Hurling.

Por último Albatros, en torneo de Segunda, derrotó 45-14 a Tiro Federal de San Pedro.

San Luis ganó en La Cumbre (Foto: G. Calvelo)