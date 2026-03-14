Facturas de agua con fuertes subas en La Plata: en abril y mayo podrían llegar casi al doble

Las boletas del servicio de agua en la Provincia tendrán un fuerte impacto en los próximos meses. Desde Aguas Bonaerenses S.A. informaron que las facturas de abril y mayo incluirán montos retroactivos que no pudieron aplicarse en febrero y marzo, lo que podría elevar considerablemente los importes a pagar.

Según explicó la empresa, el aumento se aplica en el marco de la resolución 66/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Decreto 127/2026 de la Provincia de Buenos Aires, que establecieron una actualización en el cuadro tarifario del servicio.

De acuerdo al comunicado, en las facturas de abril y mayo se incorporarán montos retroactivos correspondientes a febrero y marzo, que no pudieron incluirse en su momento. Esto provoca que los importes a pagar en esos dos períodos puedan ser considerablemente más altos de lo habitual.

Cómo impacta en las facturas

La empresa ejemplificó el impacto con el caso de un usuario residencial con servicio de agua y cloacas del rango 5.

Febrero y marzo (facturación anterior): $15.347,28

Abril y mayo: $27.623,88 (incluye tarifa actualizada de $21.485,88, más $6.138 de retroactivo)

Junio y julio: $21.485,88

Junio y julio con actualización polinómica: $22.368,06

Según ABSA, esto significa que los valores de abril y mayo serán los más altos del año, ya que incluyen los cargos retroactivos. A partir de junio, los montos deberían bajar al eliminarse ese componente.

Ajustes por inflación desde junio

El nuevo esquema tarifario también habilita a la empresa a aplicar actualizaciones bimestrales automáticas a partir de junio. Estas se calcularán a partir de una fórmula que toma como referencia el Índice de Salarios y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en los rubros de energía eléctrica y productos químicos.

Desde la compañía señalaron que este mecanismo busca acompañar la evolución de los costos de insumos clave para la prestación del servicio.

Fin de las boletas en papel

Otro cambio anunciado por la empresa es que dejarán de enviarse las facturas en formato papel. Las boletas con vencimiento en abril y mayo serán las últimas que llegarán a los domicilios.

A partir de los períodos con vencimiento desde junio, las facturas se enviarán únicamente en formato digital, en cumplimiento de lo establecido por la Ley provincial 15.557. Por ese motivo, ABSA pidió a los usuarios que registren o actualicen su correo electrónico para recibir las boletas del servicio.