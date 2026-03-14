Kicillof asumirá la presidencia partidaria tras un acuerdo con el kirchnerismo



El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires celebrará este domingo sus elecciones internas para renovar autoridades en un proceso que combinará consenso en la cúpula partidaria con fuertes disputas territoriales en varios distritos.

Tras semanas de negociaciones, el gobernador Axel Kicillof será proclamado presidente del PJ bonaerense en reemplazo del diputado nacional Máximo Kirchner, en una transición que refleja el intento de reorganizar el liderazgo del peronismo provincial en un escenario marcado por la detención domiciliaria de Cristina Kirchner y el desafío de reconstruir competitividad frente al gobierno nacional de Javier Milei.

El nuevo esquema de conducción incluirá a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes. La Secretaría General quedará en manos del diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

En paralelo, Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral.

Kicillof ya anticipó que buscará imprimirle al partido un perfil orientado a la ampliación de afiliaciones, la formación política y la construcción de cuadros técnicos, con una mirada federal. Además, prevé realizar actos en la Ciudad de Buenos Aires para consolidar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente que impulsa dentro del peronismo.

INTERNAS EN 16 DISTRITOS

Pese al acuerdo en la conducción provincial, la unidad no se replicó en todos los territorios. Por este domingo habrá internas en 16 municipios, donde competirán listas alineadas con el kicillofismo, sectores del kirchnerismo, el Frente Renovador y agrupaciones locales.

Las elecciones se desarrollarán en Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate, con un padrón total de 128.896 afiliados habilitados para votar entre las 8 y las 18.

A último momento se desactivó la competencia en Navarro, donde la lista impulsada por el intendente Facundo Diz se retiró y la Junta Electoral proclamó ganadora a la encabezada por el exintendente y actual ministro Santiago Maggiotti.

DISPUTAS DEL CONURBANO

En la Primera sección electoral se concentrarán algunas de las batallas más observadas.

En Morón, la elección del PJ se superpone con la interna dentro de Nuevo Encuentro. El intendente Lucas Ghi respalda la lista de Claudio Román, mientras que el exintendente Martín Sabbatella impulsa a la camporista Paula Majdanski. Aunque ninguno de los dos dirigentes es afiliado formal al PJ, el resultado será interpretado como una medición de fuerzas por la conducción política del distrito.

En San Miguel, la disputa se dará entre tres listas, aunque la confrontación principal será entre sectores del MDF. Por un lado, la nómina encabezada por Juanjo Castro, con vínculos con el ministro Gabriel Katopodis; por otro, la de Santiago Fidanza, referenciado en el ministro Andrés Larroque. La tercera lista responde al kirchnerismo y está liderada por Héctor Fernández.

En Tres de Febrero, el camporista Juan Debandi buscará retener la conducción del partido local frente al exministro bonaerense Alejandro Collia, que representa al MDF.

MAR DEL PLATA: UNA INTERNA CON PESO ELECTORAL

La elección en General Pueyrredón será la de mayor padrón en disputa, con más de 31 mil afiliados habilitados. Allí el MDF y sectores del peronismo local, con el respaldo del exintendente Gustavo Pulti, se unieron para enfrentar a la dirigente de La Cámpora Fernanda Raverta, que viene manteniendo el control del PJ en el distrito.

Las listas estarán encabezadas por Daniel Di Bartolo por el kirchnerismo y Adriana Donzelli por el espacio alineado con Kicillof, ambos referentes del sindicato docente SADOP.

DISPUTAS EN EL INTERIOR Y LA REGIÓN

En la Segunda sección electoral, San Nicolás será escenario de una competencia entre la camporista Cecilia Comerio y Sebastián Vignoles, del MDF. En Zárate, la disputa enfrentará a Ana María Almirón —referenciada en Sergio Berni y Agustina Propato— con el actual titular partidario Leandro Matilla.

En la Tercera sección, la única interna será en Magdalena, donde competirán Mirna Gurina (La Cámpora) y Juan Carlos García (MDF), en un distrito con un padrón reducido.

La Cuarta sección presentará internas en Junín y Lincoln. En el primer caso competirán tres listas que combinan apoyos de La Cámpora, el MDF, el Frente Renovador y sectores gremiales y territoriales. En Lincoln se enfrentarán el exintendente Jorge Fernández y Nicolás Rosas, alineado con el kicillofismo.

En la Quinta sección, además de Mar del Plata, habrá competencia en Balcarce, donde el dirigente local Eduardo Guzmán se medirá con Sergio Aranga del MDF, y en Lobería, donde confluirán listas del peronismo local, La Cámpora y el kicillofismo.

La Sexta sección tendrá internas en Coronel Suárez, entre María Alesandra Santarossa y Damián Meier, y en Tornquist, donde competirán Alberto Musso —referenciado en el massismo— y Juan Carlos Gisler.

Finalmente, en la Séptima sección electoral, las disputas en Roque Pérez y Saladillo reflejarán el alineamiento del kirchnerismo y el Frente Renovador frente a las listas del MDF.

UN TEST DE PODER RUMBO A 2027

Aunque la conducción provincial quedará definida por consenso, las internas municipales mostrarán el estado real de las relaciones de fuerza dentro del peronismo bonaerense.

El resultado será leído como un indicador del posicionamiento de Kicillof en la estructura partidaria y de la capacidad del kirchnerismo de sostener influencia territorial, en un escenario donde el peronismo busca reorganizarse frente al ciclo electoral que culminará en las presidenciales de 2027.

Las elecciones de este domingo, así, funcionarán como un ensayo general del reordenamiento político del principal distrito electoral del país, donde la unidad formal convive con tensiones latentes y liderazgos en disputa.