Actividades: Día de la Cultura Vasca, idiomas, ajedrez

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DÍA DE LA CULTURA VASCA

Este sábado 14, por el “Día de la Cultura Vasca”, se desarrollará un corredor gastronómico en el predio del Centro Basko, situado en Calle 154 s/n, entre 446 y Arroyo Carnaval, City Bell. Habrá espectáculos, música y danzas en vivo y gastronomía vasca. Según se informó, desde la institución organizadora,

la entrada es gratuita, pero el estacionamiento dentro del predio será pago.

ITALIANO, COREANO Y LITERATURA

La Sociedad Obrera Italiana abrió la inscripción 2026 para el curso de idioma Italiano en varios niveles, tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario, los viernes. Horarios de secretaría: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.

TALLER DE AJEDREZ

La Biblioteca Popular “Alejo Iglesias” de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) ofrece un taller de ajedrez: los martes, de 16 a 17.30, está orientado a adultos y adolescentes; y de 17.30 a 18, a niños. Consultas: 221 577-9038.

TALLER DE PLÁSTICA Y RECICLADO

En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650, Parque Sicardi) se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años, que se realiza los miércoles a las 18. Las personas interesadas pueden comunicarse al 221 441 6999 o al 221 639 1744.