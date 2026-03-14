Hallaron restos humanos en la zona de la Isla Paulino en Berriso

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Un macabro descubrimiento generó un operativo policial durante la tarde del jueves en Isla Paulino, en el partido de Berisso, donde vecinos encontraron un cráneo humano sobre la arena de la playa.
Según informaron fuentes del caso, el hallazgo fue realizado por personas que recorrían la zona costera y detectaron restos óseos en la arena. Ante la situación, dieron aviso a la Policía, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.
Tras recibir el alerta, efectivos policiales organizaron un traslado por el río para llegar al lugar del descubrimiento. Los agentes arribaron junto a especialistas de la Policía Científica, quienes comenzaron a trabajar en la zona para relevar información y preservar el resto óseo encontrado.
Durante el procedimiento, los peritos realizaron las primeras observaciones sobre el material hallado. De acuerdo a los especialistas que participaron del operativo, se trataría de un cráneo “viejo”, que habría quedado expuesto recientemente en la superficie de la arena en ese sector de la costa.
Las autoridades dispusieron el traslado del resto humano para realizar pericias que permitan determinar su antigüedad y su posible origen. Mientras avanzan los estudios, la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hallazgo.
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