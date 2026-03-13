La Fiesta Regional del Maíz, este sábado en la Colonia Urquiza

Este sábado 14 de marzo, entre las 10 y las 18 horas, se celebrará en Colonia Urquiza la Fiesta Regional del Maíz, donde habrá una feria de productores, entre otras actividades.

Durante la jornada, que se llevará a cabo en la calle 475 y 186, habrá talleres sobre soberanía alimentaria, cocina en vivo con humita y tamales, música andina con el grupo Punchay, un conversatorio sobre agroecología regional y la importancia de conservar el maíz como un acto político, económico y cultural, y sorteos.

Además, los más chicos podrán participar de un taller infantil con juegos y cuentos junto a la presentación del libro Milpa, y se podrá disfrutar de una clase abierta de danza.

"Una fiesta para encontrarnos alrededor de una semilla que guarda historia, diversidad y memoria en nuestra región", destacaron los organizadores del evento.