Santa fue un “ciclón y pasó por arriba a San Lorenzo

Santa Barbara volvió a festejar en hockey / @hockeysbhc y @roberta.s_ph

Contundencia, buen juego y solidez en todas sus líneas le permitieron a Santa Bárbara "A" quedarse con el triunfo en su primera participación como local en el marco del torneo Metropolitano femenino de hockey de Primera División, ya que se impuso a San Lorenzo de Almagro por 5 a 2 con goles de Paloma Bibbo Rulli (2), Malena Pellicena, Majo Granatto y Julieta Bueloni; mientras que para la visita anotaron Agostina Sol Santín María Sol Cáceres.

De este modo, el conjunto de Gonnet dirigido técnicamente por Santiago Camacho tiene puntaje perfecto tras las dos primeras fechas del certamen de la máxima categoría del hockey Metro. Como se recordará, Santa había debutado con un triunfo como visitante frente a Italiano (1-0, gol de Majo Granato, de penal). En lo que que tiene que ver a su próxima presentación será el próximo domingo contra Arquitectura, en cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Dicho partido comenzará a las 13, con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

Intermedia: Santa Bárbara "A" 3 (Clara Cigarra, María Trinidad Anacleto y Francisca Guichandut Regal), San Lorenzo de Almagro 2.

Quinta división: Santa Bárbara "A" 2 (Maria Paz Sorarrain y Victoria Meira), San Lorenzo de Almagro 0.

Séptima: Santa Bárbara "A" 1 (Felicitas Palazzo), San Lorenzo de Almagro 0.

Los restantes resultados de la máxima categoría de la jornada fueron Italiano 3, Banco Nación 1; Belgrano "A" 2, Arquitectura 0; Banco Provincia "A" 2, St. Catherine's 2; San Fernando "A" 2, Lomas 1 y Olivos 0, River Plate 3. La fecha se completará mañana, cuando desde las 13, se midan Ciudad de Buenos Aires "A" y GEBA "A", en cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

La próxima fecha está compuesta con los restantes partidos: Banco Nación vs Olivos, River Plate vs Ciudad de Buenos Aires "A", GEBA vs San Fernando "A", Lomas vs Banco Provincia "A", St. Catherine's vs Belgrano "A" y San Lorenzo vs Italiano. Todos estos cruces se jugarán el día sábado.

En tanto, las posiciones están con Belgrano 6 puntos, River Plate 6, Santa Bárbara "A" 6, San Fernando "A" 6, Lomas 3, GEBA 3, Italiano 3, Arquitectura 3, Banco Provincia "A" 1, St. Catherine's 1, Banco Nación 0, Ciudad de Buenos Aires "A" 0, Olivos 0 y San Lorenzo de Almagro 0.

En lo que respecta al duelo platense de la presente jornada terminó igualado, ya que dividieron puntos Estudiantes "A" 1 (Renata Carabás) y San Luis "A" 1 (María Belén Canaglia) por la Primera D2, en la cancha del Country Club de City Bell.

Ambos equipos sumaron su primer punto en la competencia, ya que en la primera fecha habían sufrido sendas derrotas. El Pincha había caído como visitante contra Banco Provincia "B" (2-1) y las maristas no pudieron de local ante Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" (2-0).

Intermedia: Estudiantes "A" 1 (Candela Safar), San Luis "B" 0.

Quinta división: Estudiantes "A" 5 (Melina Prandi Reigosa -2-, Pilar Paulino, Malena Massaccesi y Clara Miculicich), San Luis "B" 1 (Helena Hitters).

Séptima: Estudiantes "A" 6 (Isabel Errea, Juan Orta, Felicitas Flores, Sofía Ballarre, Emilia Meneses y Mora Díaz Estivariz), San Luis "B" 0.

Próxima fecha: Italiano "B" vs Estudiantes"A " y San Luis "C" vs Santa Bárbara "C".

A continuación se detallan los resultados de los equipos platenses en las diferentes categorías:

Primera C1

Banfield 2, Universitario "A" 3 (Oriana Carnevali -2- y Victoria Berger).

Jugó dos partidos con sendas victorias

Intermedia: Banfield 2, Universitario "A" 3 (Felicitas Molinelli, Candela Almaso y Magali Arnal).

Quinta división: Banfield 0, Universitario "A" 4 (Emma Fernández Gener, Catalina Sayal Aquirre, Morena Zitti y Justina Domínguez Velazco).

Séptima: Banfield 1, Universitario "A" 2 (Julia Ersnestina Aguirre Soto y Justina Maggi).

Próxima fecha: Universitario "A" vs Banco Nación.

Primera C2

H.C. Andersen "A" 3, Santa Bárbara "B" 0.

Cayó después de la victoria con Camioneros (2-1), en la jornada inaugural.

Intermedia: H.C. Andersen "A" 2, Santa Bárbara "B" 1 (Josefina Alayes).

Quinta división: H.C. Andersen "A" 0, Santa Bárbara "B" 3 (Emilia Amichetti, Maria Nieves De Lazzari y Pilar Eiras).

Séptima: H.C. Andersen "A" 2, Santa Bárbara "B" 2 (Florencia Miranda Espinel y Rosario María Vazquez Casal).

Próxima fecha: Santa Bárbara "B" vs SAG de Lomas de Zamora.

San Luis "A" 2 (María Camila Roberti Merlo -2-), Champagnat 1.

Sumó su segunda victoria en dos encuentros jugados por el equipo Marista

Intermedia: San Luis "A" 0, Champagnat 0.

Quinta división: San Luis "A" 0, Champagnat 0.

Séptima: San Luis "A" 0, Champagnat 0.

Próxima fecha: San Fernando "B" vs San Luis "A".

Primera D1

Gimnasia "A" 1 (Carla Banini), Quilmes "B" 1.

Suma cuatro puntos tras la victoria en el arranque contra San Marcos (1-0).

Intermedia: Gimnasia "A" 2 (Martina Dahul y Micaela Belén Buceta), Quilmes "B" 2.

Quinta división: Gimnasia "A" 2 (Pilar Alustiza -2-), Quilmes "B" 2.

Séptima: Gimnasia "A" 2 (Isabella Coriolano y Julieta Covacich), Quilmes "B" 4.

Próxima fecha: Old Georgian Club vs Gimnasia "A".

Primera D2

Santa Bárbara "C" 2 (Marina Pulido Herrera y Iara Marcovecchio), Banco Provincia "B" 2.

Cosechó su segunda igualdad consecutiva tras el empate en el debut con Cardenal Newman (1-1).

Intermedia: Santa Bárbara "C" 2 (Emilia Spalletti y Valentina Abril Ardaist), Banco Provincia "B" 1.

Quinta división: Santa Bárbara "C" 2 (Jazmín Lynch y Charo Del Torno), Banco Provincia "B" 0.

Séptima: Santa Bárbara "C" 1 (Belén Zubieta), Banco Provincia "B" 0.

Próxima fecha: San Luis "C" vs Santa Bárbara "C".

Primera D4

Sociedad Hebráica 1, Santa Bárbara "D" 1 (Dolores Casas).

No perdió en las primeras dos fechas, ya que en el arranque del torneo superó a Náutico Hacoaj "B" (1-0).

Intermedia: Sociedad Hebráica 1, Santa Bárbara "D" 1 (Camila Franco).

Quinta división: Sociedad Hebráica 1, Santa Bárbara "D" 2 (María Emilia Buffa y María Ruiz Alagia).

Séptima: Sociedad Hebráica 2, Santa Bárbara "D" 7 (Faustina Spinelli -2-, Inés Dulau Dumm, Sofía Lucero Portall Uhalde, Agustina Malcolm, Antonia Giordani y Amparo Guido).

Próxima fecha: Santa Bárbara "D" vs Racing Club.

Universitario "B" 1 (Julieta Aicardi), San Albano 1.

Cosechó su cuarta unidad, ya que en el arranque le ganó a Liceo Militar (1-0).

Intermedia: Universitario "B" 1 (Josefina Montana), San Albano 1.

Quinta división: Universitario "B" 0, San Albano 0.

Séptima: Universitario "B" 1 (Sofía Grilli Caballero), San Albano 4.

Próxima fecha: Deportivo Santa Barbara vs Universitario "B". El martes se disputarán en la cancha de la "U", los partidos de Primera División (22:15) e Intermedia (20:30).

Primera E1

Regatas Bella Vista "B" 5, Universitario "C" 0.

Sufrió su segunda caída, debido a que en el debut también había perdido con Pucará "B" (3-2).

Intermedia: Regatas Bella Vista "B" 1, Universitario "C" 1 (Josefina Zitti).

Quinta división: Regatas Bella Vista "B" 4, Universitario "C" 0.

Séptima: Regatas Bella Vista "B" 8, Universitario "C" 0.

Próxima fecha: Universitario "C" vs La Salle.

Primera E2

Municipalidad de Vicente López "B" 0, Estudiantes "B" 0.

Obtuvo su primer punto tras perder en el comienzo del torneo con Comunicaciones (3-0)

Intermedia: Municipalidad de Vicente López "B" 2, Estudiantes "B" 2 (Magdalena Ippolito y Lola Barrena).

Quinta división: Municipalidad de Vicente López "B" 1, Estudiantes "B" 4 (Paz Giner Perri -2-, Isabella Gialleonardo y Alfonsina Bellingi).

Séptima: Municipalidad de Vicente López "B" 6, Estudiantes "B" 0.

Próxima fecha: Estudiantes "B" vs Quilmes "C".

Ciudad de Buenos Aires "D" 3, Santa Bárbara "F" 1 (María Candela Moreyra).

Volvió a perder, ya que en el debut cayó con Ducilo "B" (8-0)

Intermedia: Ciudad de Buenos Aires "D" 6, Santa Bárbara "F" 0.

Quinta división: Ciudad de Buenos Aires "D" 1, Santa Bárbara "F" 2 (Dolores Vazquez Casal y Ema Arraras).

Séptima: Ciudad de Buenos Aires "D" 2, Santa Bárbara "F" (Inés Lambre -2-, Alfonsina Petronsi y Amparo Lofredo).

Próxima fecha: Santa Bárbara "F" vs Atlético y Progreso de Brandsen.

Primera E4

UBA "B" 0, Everton 3 (Sofía Eberbach, Celeste Irisarri y Sofía Hansen Gutty).

Seis puntos en dos partidos. Puntaje ideal con 12 goles a favor y ninguno en contra para el equipo de Pedro Fernánndez.

Intermedia: UBA "B" 1, Everton 5 (Lucia Peralta -2-, Morena Fortes, Avril Brito y Sofía Belén Vincens).

Quinta división: UBA "B" 0, Everton 6 (Eugenia Mulinaris -3- Mora Coria -2- y María Emilia Peralta).

Séptima: UBA "B" 0, Everton 2 (Malena Funes y Guiuliana Toledo).

Próxima fecha: Everton vs San Albano "B".

Primera F1

Santa Bárbara "E" 0, Las Cañas RC 2.

Cayó nuevamente como en la primera jornada ante MIJAYI (6-1).

Intermedia: Santa Bárbara "E" 1 (María López Doyhenard), Las Cañas RC 0.

Quinta división: Santa Bárbara "E" 0, Las Cañas RC 5.

Séptima: Santa Bárbara "E" 0, Las Cañas RC 5.

Próxima fecha: Ferro Carril Oeste "D" vs Santa Bárbara "E".

Universitario "D" 1 (Morena Sofia Ines Zanotti), HC Andersen "B" 1.

Rescató en el primer punto, ya que en debut había perdido con San Martín "C" (3-0).

Intermedia: Universitario "D" 3 (Carolina De León, Mora Caminos Schwartz y Lola Espósito Rossi), HC Andersen "B" 0.

Quinta división: Universitario "D" 0, HC Andersen "B" 4.

Séptima: Universitario "D" 1 (Antonia Perez Fraudello), HC Andersen "B" 1.

Próxima fecha: Las Cañas RC vs Universitario "D".

Primera F2

Banco Nación "B" 2, Gimnasia "B" 2 (Martina Caimi -2-).

Rescató la primera unidad tras la derrota en el arranque del certamen con El Frontón (2-1).

Intermedia: Banco Nación "B" 1, Gimnasia "B" 1 (Lucía Arisnavarreta).

Quinta división: Banco Nación "B" 1, Gimnasia "B" 2 (Jazmin Ariana Avalos -2-).

Séptima: Banco Nación "B" 3, Gimnasia "B" 0.

Próxima fecha: Gimnasia "B" vs Country Mi Refugio.

Primera F4

San Luis "C" 1 (Ximena Llano Oviedo), Pucará "C" 2.

Segunda caída en dos presentaciones para las Maristas.

Intermedia: San Luis "C" 0, Pucará "C" 2.

Quinta división: San Luis "C" 0, Pucará "C" 6.

Séptima: San Luis "C" 0, Pucará "C" 7.

Próxima fecha: Puerto del Lago vs San Luis "C".

Primera G1

Asociación Coronel Brandsen 1 (Renata Amichetti), Luján RC "B" 1.

Sigue invicto, ya que en la primera fecha había superado a Padre Mario (2-0).

Intermedia: Asociación Coronel Brandsen 1 (Yasmín Ailen Baiza), Luján RC "B" 0.

Quinta división: Asociación Coronel Brandsen 1, Luján RC "B" 2.

Séptima: Asociación Coronel Brandsen 0, Luján RC "B" 4.

Próxima fecha: Libre.

JUEGAN LOS CABALLEROS

Universitario procurará seguir por la senda del triunfo y Santa Bárbara "A" recuperarse del traspié que sufrió en la primera fecha del torneo Metropolitano masculino de hockey. La "U" visitará, desde las 16, a Ducilo; mientras que el conjunto tricolor hará lo propio con Hurling.

En el arranque del certamen, Universitario se impuso como local a Hurling 2 a 1; mientras que Santa "A" perdió en Gonnet con Ciudad de Buenos Aires "A" (2-1), partido que marcó el retorno a la máxima categoría.

La fecha se completa con Ciudad de Buenos Aires "A" vs GEBA, San Fernando vs Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires "B", Mitre vs Lomas y Quilmes vs San Martín; mientras que desde las 15:30 estarán jugando Banco Provincia y SAG, en la cancha de de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

Las posiciones están con Mitre 3, Quilmes "A" 3, SAG 3, San Fernando 3, Universitario 3, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires "A" 3, Banco Provincia 1, Ducilo 1, San Martín 0, Santa Bárbara "A" 0, Hurling 0, GEBA 0, Lomas 0 y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires "B" 0.