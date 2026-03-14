Sigue la búsqueda de una penitenciaria desaparecida en La Plata: investigan su paradero desde el jueves

Una oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense es intensamente buscada en La Plata desde el jueves pasado, luego de que su familia radicara una denuncia por averiguación de paradero.

Se trata de Haydee García, quien presta servicio en la Unidad Penal Nº9, ubicada en el barrio de Villa Elvira. La denuncia fue presentada por su esposo en la comisaría Octava de La Plata y desde entonces se inició una campaña de difusión en redes sociales para intentar localizarla.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, hasta el momento, se desconoce dónde se encuentra la mujer, aunque ya surgieron algunos indicios que son analizados por los investigadores.

Según pudo saber este medio, una cámara de vigilancia la captó horas después de su desaparición cuando ingresaba a una formación del Línea Roca en la estación ubicada en 1 y 44.

Ante la consulta periodística, un vocero judicial indicó que “se fue por cuenta propia sin dar ningún tipo de aviso”.

En esa línea, los investigadores también señalaron que la mujer tendría problemas de adicción al juego, una situación que no descartan que haya influido en su desaparición.

La causa es investigada por la fiscal Betina Lacki, titular de la Fiscalía Nº2 de La Plata, que intenta determinar qué ocurrió con la oficial penitenciaria y cuál fue su recorrido tras ser vista por última vez.