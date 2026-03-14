Hackearon la cuenta de Estudiantes en X y promocionaron una supuesta criptomoneda

La cuenta oficial de Estudiantes de La Plata en la red social X fue hackeada este sábado y comenzó a publicar mensajes promocionando una supuesta criptomoneda vinculada al club.

Las publicaciones sorprendieron rápidamente a los hinchas, ya que anunciaban el lanzamiento de una moneda digital llamada “EstudiantesCoin” e incluían enlaces externos que invitaban a los usuarios a invertir o sumarse al proyecto.

Los mensajes, difundidos tanto en inglés como en español, redirigían a páginas vinculadas con plataformas de criptomonedas, lo que generó sospechas entre los seguidores del club, que empezaron a advertir sobre la situación en redes sociales.

Minutos después, desde la institución confirmaron que la cuenta @EdelpOficial había sido vulnerada y pidieron a los hinchas no interactuar con el contenido publicado.

“Solicitamos a nuestros seguidores no hacer click en ningún enlace ni interactuar con las publicaciones recientes de esa cuenta”, informaron desde el club a través de otros canales oficiales.

Por último, desde la entidad aclararon que ya trabajan para recuperar el control del perfil y que, una vez normalizada la situación, brindarán información a través de sus cuentas oficiales.