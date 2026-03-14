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Hackearon la cuenta de Estudiantes en X y promocionaron una supuesta criptomoneda
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La cuenta oficial de Estudiantes de La Plata en la red social X fue hackeada este sábado y comenzó a publicar mensajes promocionando una supuesta criptomoneda vinculada al club.
Las publicaciones sorprendieron rápidamente a los hinchas, ya que anunciaban el lanzamiento de una moneda digital llamada “EstudiantesCoin” e incluían enlaces externos que invitaban a los usuarios a invertir o sumarse al proyecto.
Los mensajes, difundidos tanto en inglés como en español, redirigían a páginas vinculadas con plataformas de criptomonedas, lo que generó sospechas entre los seguidores del club, que empezaron a advertir sobre la situación en redes sociales.
Minutos después, desde la institución confirmaron que la cuenta @EdelpOficial había sido vulnerada y pidieron a los hinchas no interactuar con el contenido publicado.
“Solicitamos a nuestros seguidores no hacer click en ningún enlace ni interactuar con las publicaciones recientes de esa cuenta”, informaron desde el club a través de otros canales oficiales.
Por último, desde la entidad aclararon que ya trabajan para recuperar el control del perfil y que, una vez normalizada la situación, brindarán información a través de sus cuentas oficiales.
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Informamos que la cuenta de X @EdelpOficial ha sido vulnerada. Solicitamos a nuestros seguidores no hacer click en ningún enlace ni interactuar con las publicaciones recientes de esa cuenta.— Estudiantes de La Plata Club (@edelpclub) March 14, 2026
El Club ya se encuentra trabajando para recuperar el acceso a la brevedad. Una vez…
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