“Reina asesina”: Evangelina Anderson impactó con su exigente rutina en el gimnasio

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Luego de quedar en el centro de la polémica por su vínculo con Ian Lucas y tras su reciente eliminación de MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson decidió enfocarse en su bienestar personal y dejar atrás los rumores.
La modelo compartió este sábado con sus seguidores una exigente rutina de entrenamiento, mostrando cómo el ejercicio se convirtió en su forma de despejar la mente después de semanas marcadas por el escándalo mediático.
“Reina asesina”, escribió Anderson al publicar el video de su rutina, que musicalizó con la canción Killer Queen de 5 Seconds of Summer.
"Evangelina Anderson"— Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) March 13, 2026
Porque la modelo mostró su rutina de entrenamiento.pic.twitter.com/l6ualE8pGf
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En el clip se la ve realizando distintos ejercicios de fuerza. La rutina comenzó con una serie de peso muerto, apoyando un pie en cada cinta de correr mientras descendía utilizando una pesa. Luego continuó con sentadillas profundas y extensiones con pelota medicinal para trabajar piernas y zona media.
Más tarde sumó sentadillas a una pierna con peso, apoyando el pie sobre un banco, y ejercicios de abdominales colgada de una barra, completando así un entrenamiento intenso enfocado tanto en la parte inferior como superior del cuerpo.
El escándalo con Ian Lucas
La publicación llega semanas después del conflicto mediático que protagonizó junto a Ian Lucas, con quien compartió momentos de cercanía durante las grabaciones del reality.
Las versiones cruzadas comenzaron cuando se difundieron imágenes de ambos en actitud cariñosa, lo que generó rumores de romance. Sin embargo, Anderson negó que hubiera existido una relación sentimental.
“Para mí no fue más que un compañero de trabajo”, aseguró la modelo en una entrevista con Verónica Lozano, relativizando además los besos que circularon en redes: “Un pico no se le niega a nadie”.
Lucas, por su parte, expresó su malestar por cómo se presentó públicamente la situación. “Los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que viví fue real”, afirmó en declaraciones televisivas.
Pese a las diferencias en sus versiones, ambos coincidieron en que el vínculo ya quedó en el pasado. Mientras tanto, Anderson parece haber optado por enfocarse en el entrenamiento y en su bienestar personal para dar vuelta la página.
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