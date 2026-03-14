Volvió a aumentar la nafta: es el segundo incremento en cinco días y así quedaron los precios del combustible en La Plata

Las estaciones de servicio de La Plata y la región volvieron a remarcar los precios de los combustibles este sábado 14 de marzo. Se trata del segundo incremento en menos de una semana, luego de la actualización aplicada el martes 10.

Un relevamiento realizado por EL DIA en estaciones de las principales petroleras muestra subas que, en la mayoría de los casos, se ubican entre el 1% y el 3,8%, aunque con algunas excepciones.

YPF

En las estaciones de la petrolera estatal se registraron incrementos moderados:

Nafta Súper: pasó de $1.774 a $1.799 → suba de $25 (1,4%)

Infinia: de $1.899 a $1.949 → $50 (2,6%)

Infinia Diesel: de $1.972 a $2.025 → $53 (2,7%)

SHELL

La compañía también aplicó aumentos en toda su línea de combustibles:

Nafta Súper: de $1.820 a $1.870 → $50 (2,7%)

V-Power nafta: de $2.043 a $2.099 → $56 (2,7%)

V-Power diesel: de $2.113 a $2.136 → $23 (1,1%)

PUMA

En esta petrolera se observó el cambio más fuerte en uno de los productos:

Nafta Súper: de $1.774 a $2.076 → $302 (17%)

Max Premium nafta: de $2.061 a $2.076 → $15 (0,7%)

Diesel: de $1.828 a $1.880 → $52 (2,8%)

Ion Diesel: de $2.075 a $2.071 → baja de $4 (-0,2%)

AXION

En el caso de Axion, los aumentos también se ubicaron cerca del 3%:

Nafta Súper: de $1.784 a $1.839 → $55 (3,1%)

Quantium nafta: de $2.039 a $2.059 → $20 (1%)

Diesel: de $1.876 a $1.949 → $73 (3,9%)

Quantium Diesel: de $2.039 a $2.099 → $60 (2,9%)

Con estas actualizaciones, los combustibles volvieron a registrar dos aumentos en apenas cuatro días, lo que impacta directamente en el costo de movilidad de los automovilistas y en la cadena de precios del transporte y la logística.

Este nuevo ajuste en los surtidores se produce en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que volvió a presionar sobre el precio del petróleo. En los últimos días el barril de crudo Brent llegó a superar los 100 dólares, su valor más alto desde 2022, impulsado por la tensión geopolítica en la región y el riesgo sobre rutas estratégicas del comercio energético mundial.

Las fluctuaciones del crudo fueron muy fuertes en la última semana: el precio internacional llegó a rozar los 120 dólares por barril en los primeros días del conflicto, generando un salto en los mercados energéticos globales. Este escenario suele trasladarse, con distintos ritmos, a los precios de los combustibles en distintos países, incluida la Argentina.

A nivel local, el aumento también se produce apenas días después de conocerse el dato oficial de inflación de febrero publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó un incremento del 2,9% mensual y una suba interanual del 33,1%. En ese contexto, los combustibles son un precio clave porque impactan directamente en los costos de transporte, logística y producción, lo que puede trasladarse al resto de los precios de la economía.