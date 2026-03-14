Zulma Lobato de novia con Claudio, su plomero: ¿se viene el casamiento?

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La mediática argentina Zulma Lobato volvió a ser noticia en las redes sociales tras aparecer junto a su nueva pareja. La influencer Jazmín Salinas, conocida como “La Cuerpo”, compartió imágenes del encuentro y reveló que el romance avanza a paso firme.
Tras años de atravesar situaciones difíciles y vivir en condiciones precarias, la vida de Lobato parece haber tomado un nuevo rumbo. Luego de su paso por la pantalla de Crónica TV, la mediática logró volver a instalarse en el mundo del espectáculo, hoy vive en su propia casa y cuenta con un grupo de amigos que la acompañan.
En ese contexto, “La Cuerpo” mostró en sus redes sociales al nuevo novio de Zulma. Se trata de Claudio, quien en un principio era el plomero que realizaba arreglos en su vivienda y con el tiempo se convirtió en un amigo cercano. Según contaron, esa relación terminó transformándose en un romance.
En los videos difundidos por la influencer se puede ver a Lobato abrazada a su pareja y presentándolo con orgullo. Incluso deslizó que ya comenzaron a hablar de una posible boda.
“¡Se viene el civil! Organizando su boda. Su sueño siempre fue vestirse de blanco”, escribió Salinas en Instagram al compartir las imágenes del encuentro.
Además, adelantó que el nuevo romance será uno de los temas que abordarán en su stream del próximo jueves a las 18, donde prometieron contar más detalles sobre el presente personal y laboral de la mediática.
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Mientras tanto, en redes sociales el anuncio generó todo tipo de reacciones: desde mensajes de apoyo y cariño para Lobato hasta algunas dudas de usuarios sobre la historia del nuevo novio.
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