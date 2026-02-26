Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Veedores, la mudanza a la Provincia y un escándalo que crece en la AFA: el Gobierno sale a investigar las cuentas
Veedores, la mudanza a la Provincia y un escándalo que crece en la AFA: el Gobierno sale a investigar las cuentas
SUERTE NUMERICA: No todo resultará como usted planea, evite los litigios y juicios. Excelente entendimiento, en el otro sexo. Alguien comparte sus gustos.
SUERTE NUMERICA: 03-17-82. Muy buen día para los trabajos. Realizaciones monetarias. Su sinceridad le ayudará a recuperar lo perdido en el amor. Su prestigio de deportista está en juego.
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
SUERTE NUMERICA: 61-48-33. En sus ocupaciones tendrá suerte. Su sinceridad le ayudará a recuperar lo perdido en el amor. Pequeña complicación. Su prestigio está en juego.
SUERTE NUMERICA: 25-09-10. Tranquilidad y concentración en su trabajo. No se pierda en detalles. Vuelve la felicidad a su corazón. Ocupe su lugar.
SUERTE NUMERICA: 14-27-28. Complicaciones pasajeras en su trabajo. Se presentarán problemas amorosos que podrá superar. No se deprima. Exito deportivo.
SUERTE NUMERICA: 10-90-01. No ponga en tela de juicio los trabajos de sus colaboradores. Ciclo armonioso en el amor.
SUERTE NUMERICA: 14-76-39. Clima contradictorio en su trabajo. Durante el día puede tener algunos inconvenientes en lo sentimental.
SUERTE NUMERICA: 32-54-87. Podrá llevar a buen término un trabajo minucioso o difícil, pero deberá cuidarse de actitudes arbitrarias. Día maravilloso para amar.
SUERTE NUMERICA: 09-13-71. No acepte grandes riesgos en este día. Manténgase dentro de lo acostumbrado. Mida sus propósitos si quiere conservar la paz sentimental.
SUERTE NUMERICA: 54-33-87. Se beneficiará mucho en el sector económico. Posibles ganancias especulativas. El día le ofrecerá un cambio positivo y una mayor estabilidad amorosa.
SUERTE NUMERICA: 59-01-24. La defensa de su capital exigirá gran lucidez y reflexión. Clima feliz para la pareja y los problemas de la familia. Mejora la situación.
SUERTE NUMERICA: 60-33-50. En ocupaciones las gestiones bien preparadas le valdrán éxitos inesperados. En el plano sentimental vivirá momentos de plena felicidad.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
