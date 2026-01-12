Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
La Provincia convocó a los gremios para retomar la paritaria
"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata
Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica
Juana Viale desmintió los rumores que la señalaban como tercera en discordia en la separación de Macri y Awada
Un avión de Aerolíneas sobrevoló La Plata y un pasajero platense denuncio "demoras y mal momento"
VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"
Reforma laboral: el Gobierno reanuda las reuniones con las provincias
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio forestal en la Región: detalles del operativo
“Perdí tanto tiempo con un..": Flor Vigna disparó contra Luciano Castro
¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessesobre en el abdomen de Rodrigo De Paul
María Corina Machado le pidió al papa León XIV "interceder por todos los venezolanos secuestrados"
Tras la derrota ante Barcelona, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid
El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este lunes 12 de enero
Milei agradeció a "todos los que trabajaron" para combatir los incendios en la Patagonia
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural
Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13
Un poco de satisfacción: el Banco Central volvió a comprar dólares tras el cepo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hoy será el turno con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero
Escuchar esta nota
El ministro del Interior, Diego Santilli, tenía previsto viajar hoy a la provincia de Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, en el marco de la ronda de negociaciones por la reforma laboral que se tratará en el Senado en el mes de febrero.
El funcionario tiene diagramada la semana para establecer puntos de contacto con los representantes provinciales en cumplimiento de la tarea destrabar las voluntades legislativas para lograr un nuevo triunfo legislativo.
Además, se informó que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, visitará mañana la Casa de Gobierno donde se espera que reitere sus reclamos por los fondos adeudados por la Nación en concepto de cajas de jubilaciones. Pese al gesto de buena voluntad, el peronista anticipó que no acompañará el proyecto de “Modernización Laboral" que impulsa el Gobierno.
El miércoles 14 de enero, Santilli volverá a viajar al sur del país para recorrer las zonas damnificadas por el incendio forestal que arrasó con casi 12 hectáreas en El Hoyo, en la provincia de Chubut, donde también estará presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El pasado miércoles, Santilli se mostró en la zona junto al gobernador Ignacio Torres. “Estamos poniendo toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con las provincias que atraviesan este tipo de incendios", sostuvo en la conferencia de prensa conjunta.
"Apenas empezaron los primeros focos de incendio, se comunicó conmigo para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del Gobierno nacional para ayudar”, afirmó.
LE PUEDE INTERESAR
Batán: el municipio reparó más de 910 cuadras y reforzó el mantenimiento urbano en 2025
Por último, el ex legislador del PRO cerrará la semana con una visita a la provincia de Mendoza para retomar lazos con el gobernador aliado Alfredo Cornejo. Para el viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión de mesa política de este 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí