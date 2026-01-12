Reforma laboral: el Gobierno reanuda las reuniones con las provincias

El ministro del Interior, Diego Santilli, tenía previsto viajar hoy a la provincia de Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, en el marco de la ronda de negociaciones por la reforma laboral que se tratará en el Senado en el mes de febrero.

El funcionario tiene diagramada la semana para establecer puntos de contacto con los representantes provinciales en cumplimiento de la tarea destrabar las voluntades legislativas para lograr un nuevo triunfo legislativo.

Además, se informó que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, visitará mañana la Casa de Gobierno donde se espera que reitere sus reclamos por los fondos adeudados por la Nación en concepto de cajas de jubilaciones. Pese al gesto de buena voluntad, el peronista anticipó que no acompañará el proyecto de “Modernización Laboral" que impulsa el Gobierno.

El miércoles 14 de enero, Santilli volverá a viajar al sur del país para recorrer las zonas damnificadas por el incendio forestal que arrasó con casi 12 hectáreas en El Hoyo, en la provincia de Chubut, donde también estará presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El pasado miércoles, Santilli se mostró en la zona junto al gobernador Ignacio Torres. “Estamos poniendo toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con las provincias que atraviesan este tipo de incendios", sostuvo en la conferencia de prensa conjunta.

"Apenas empezaron los primeros focos de incendio, se comunicó conmigo para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del Gobierno nacional para ayudar”, afirmó.

Por último, el ex legislador del PRO cerrará la semana con una visita a la provincia de Mendoza para retomar lazos con el gobernador aliado Alfredo Cornejo. Para el viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión de mesa política de este 2026.