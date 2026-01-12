Fuego y tensión en plena Ruta 2: un micro de Transporte Serrano ardió en llamas en Chascomús

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo
Momentos de tensión se vivieron en la Ruta 2 luego de que un micro de la empresa Transporte Serrano se incendiara a la altura del kilómetro 122, en jurisdicción de Chascomús.
De acuerdo a la información disponible, el fuego se inició en el sector del motor de la unidad y se propagó rápidamente, envolviendo al vehículo en llamas y generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Tal como se observa en el video que acompaña esta nota, los pasajeros lograron descender a tiempo y, en medio de la desesperación, comenzaron a retirar el equipaje desde la baulera para evitar que fuera alcanzado por el fuego.
En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios, que lograron controlar el incendio tras varios minutos de intensa labor. Mientras tanto, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido hasta que la situación fue normalizada.
Las causas del siniestro quedaron bajo investigación, aunque las primeras hipótesis apuntaron a una posible falla mecánica en el motor de la unidad.
