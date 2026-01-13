Primer refuerzo de Estudiantes: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

Martes 13, no te cases ni te embarques. Lejos de la superstición, Estudiantes vivirá un día especial, ya que después de abrochar a Adolfo Gaich como el primer refuerzo de la temporada, se aseguró la continuidad de uno de sus ídolos futbolísticos: JoséSosa.

Firmará a préstamo por un año, con opción de compra de 500 mil dólares por el 50% del pase

En este mercado de pases activo, donde el Pincha continúa expectante y con la posibilidad de incorporar algún nombre más, concretó el arribo del delantero Adolfo Gaich, que hoy por la mañana se lo espera en el Country Club con los brazos abiertos para llevar adelante la revisión médica de rigor y la posterior firma de su contrato, que lo ligará al club albirrojo por una temporada, a préstamo.

De acuerdo a lo que se supo, el acuerdo con el futbolista surgido de las inferiores de San Lorenzo, contempla un préstamo por una temporada, con una opción de compra de 500 mil dólares por el 50% del pase.

El acuerdo fue mucho más rápido de lo pensado, lo que le posibilitará a Estudiantes tener a mano una alternativa en el ataque, teniendo en cuenta la maratónica agenda que deberá sortear a lo largo de este año, con varios frentes a la vista, como la Copa Libertadores, el Torneo Apertura de la Liga Profesional (debuta frente a Independiente, en Avellaneda) y la Copa Argentina, en la que hará su estreno el próximo lunes ante Ituzaingó, en el Florencio Sola.

De esta manera, y con Guido Carrillo como titular indiscutido del equipo, Adolfo Gaich competirá por un puesto en el ataque no solo contra el oriundo de Magdalena, sino también con Lucas Alario, que por el momento, continuará ligado a la institución ya que tiene un año más de contrato.

Adolfo Gaich, la primera cara nueva de Estudiantes

Más allá de que el ex delantero de San Lorenzo viene de tener varios meses irregulares, será un jugador importante para el ataque, en la que buscará explotar nuevamente todo su potencial y volver a ser el que fue en San Lorenzo, cuando irrumpió con goles.

Adolfo Gaich debutó en la Primera de San Lorenzo en 2018, pero su explosión como goleador llegó recién en la temporada 2019/2020, cuando se destacó con goles claves para su equipo.

Tras su gran momento en el equipo del Bajo Flores, fue transferido al CSKA de Moscú, el club más popular de Rusia, en unos 8 millones de dólares, aunque su estadía en Europa no consiguió afirmarse.

Después de su salida del club ruso, Gaich deambuló a préstamo por diversos clubes europeos, como Benevento, Hellas Verona, Huesca, Rizespor y Antalyaspor.

José Sosa renovará su vínculo por una temporada más

SOSA PONE EL GANCHO

Por otra parte, a una semana del primer partido de la temporada, se definió el futuro de José Sosa (40), uno de los máximos referentes y emblemas de Estudiantes.

Se espera que hoy el Principito (el que más títulos ganó con la camiseta albirroja: seis) renueve su contrato con el club por una temporada más, es decir, hasta diciembre de este año.