Denuncia penal contra ABSA por falta de agua

Una senadora provincial y tres concejales de Carlos Casares realizaron ayer una presentación judicial contra las autoridades de ABSA, por las falencias en el servicio de agua potable y cloacas en ese distrito.
Se trata de la legisladora de La Libertad Avanza Analía Balaudo y los concejales casarenses Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi, quienes se presentaron ayer ante los tribunales de Trenque Lauquen, con el objeto de promover una “denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados de la prestación deficiente, irregular y estructural de un servicio público esencial, con puesta en peligro de la salud pública” en el distrito de Carlos Casares.
Segúnindicaron, el primer punto del escrito presentado ante la fiscalía formula “denuncia penal a fin de que se investigue, determine y sancione, la responsabilidad penal de las autoridades, directivos y funcionarios de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), de los funcionarios del gobierno bonaerense con competencia directa o indirecta en la planificación, regulación, control, financiamiento y garantía del servicio público de agua potable, y de toda otra persona que resulte responsable de la prestación gravemente deficiente, irregular, intermitente y en extensos períodos materialmente inexistente del servicio público esencial de agua potable en el partido de Carlos Casares”.
Los denunciantes aducen que las deficiencias en la prestación del servicio en ese distrito se extienden, “al menos, desde el primer semestre del año 2025 hasta la actualidad”.
