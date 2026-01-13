Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita

Un evento súbito e inesperado golpeó ayer con fuerza las costas en Mar Chiquita. También en Santa Clara, Camet y en la propia Mar del Plata. Lo llaman “marejada” o “meteotsunami” y fue devastador. Previo retiro del agua, que se oscureció de repente, apareció una ola de unos 5 metros, que arrastró absolutamente todo. Como hacía varias décadas no pasaba. Desde 1954, según los más memoriosos.

Las playas mostraban un importante caudal de turistas y veraneantes. Los últimos días no habían sido los mejores en cuanto a las condiciones de tiempo, por lo que la calurosa jornada era una invitación para estar junto al mar.

Lamentablemente, el saldo del incidente costero fue trágico: un muerto y más de 35 heridos.

La víctima fatal, según versiones, tenía 29 años y era oriundo de Mar del Plata. Al parecer, vivía en Francia y había llegado de visita al país junto a su novia y dos amigos.

Alejandro, un pescador que estaba en la zona de la albufera, vio el momento exacto en que ocurrió el fatídico episodio. Es la zona donde se mezclan aguas dulces y saladas.

En ese sentido, relató cómo auxiliaron a la víctima, que también estaba pescando, y comenzaron a realizarle maniobras de RCP. Sin embargo, no pudieron evitar su deceso.

Según las primeras versiones, el joven habría golpeado contra las piedras luego del impacto del agua. Lo identificaron como Yair Amir Manno Núñez.

Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, confirmó el incidente, y señaló que fue una “ola con aumento repentino de la altura”.

Este evento, de naturaleza climática, describe una súbita y significativa variación en el nivel del mar generada por cambios en la presión atmosférica o fuertes vientos.

Félix Valenzuela, vecino de Villa Elisa, fue uno de los testigos del horror.

Lo sufrió en Mar del Plata, aunque no de manera abrupta como en Mar Chiquita, sino de forma progresiva.

“Primero llegaron olas que avanzaban de a poco, te mojaban y se retiraban. Eso pasó tres veces, pero la última fue la peor y la más grande”, relató.

El episodio ocurrió en las inmediaciones del Casino y el tradicional cartel de Quilmes, una de las zonas más concurridas de la ciudad balnearia.

De acuerdo con el testigo, la gente no alcanzó a dimensionar el riesgo que implicaba el comportamiento del mar.

“Muchos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y por eso tardaron en volver a buscar sus cosas”, explicó.

El avance final del agua fue descrito como “fatal” por quienes lo vivieron en el lugar.

La ola ingresó con mayor fuerza y arrastró pertenencias personales de decenas de personas.

Se registraron pérdidas de billeteras, teléfonos celulares, mochilas y otros objetos de valor.

“Perdieron todo, de todo lo que te imagines”, señaló el damnificado.

Aunque algunos lograron reaccionar a tiempo y rescatar parte de sus pertenencias, el saldo fue significativo en términos materiales y dejó en evidencia la peligrosidad del fenómeno.

Los equipos de emergencia evacuaron todas las playas de Mar Chiquita y se mantuvieron en alerta en Mar del Plata y localidades cercanas, aunque hasta el cierre de la jornada no se registraron denuncias de desaparecidos ni reportes graves adicionales.

La evacuación preventiva de las playas se mantuvo durante horas, mientras los equipos de Defensa Civil y autoridades sanitarias recorrían los distintos centros médicos para relevar el estado de los heridos.

A pesar del número elevado de lesionados, la mayoría presentaba golpes leves y fueron dados de alta tras controles de rutina.

El único fallecido fue Núñez, cuya familia recibió asistencia psicológica y contención por parte de las autoridades, conforme detallaron fuentes oficiales.

En Santa Clara se dio una complicación con otros bañistas que, en coincidencia con esta gran ola, sufrió un paro cardíaco. Pero pudo ser asistido sobre la playa por los guardavidas, trasladado en ambulancia e internado en Mar del Plata. En principio, fuera de peligro.

Quienes vivieron esta situación refieren la desesperación que generó.

En Santa Clara del Mar igual, me pegue el cagaso de mi vida. Hay gente herida y muchos rescatados — Alexia (@pacapaquitaa) January 12, 2026