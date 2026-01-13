Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EL EVENTO GOLPEÓ TAMBIÉN LAS COSTAS EN SANTA CLARA, CAMET Y EN MAR DEL PLATA

Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita

Para los especialistas fue un “meteotsunami“. Se trata de un fenómeno de aumento súbito en el nivel del mar. Relatos del terror

13 de Enero de 2026
Edición impresa

Un evento súbito e inesperado golpeó ayer con fuerza las costas en Mar Chiquita. También en Santa Clara, Camet y en la propia Mar del Plata. Lo llaman “marejada” o “meteotsunami” y fue devastador. Previo retiro del agua, que se oscureció de repente, apareció una ola de unos 5 metros, que arrastró absolutamente todo. Como hacía varias décadas no pasaba. Desde 1954, según los más memoriosos.

Las playas mostraban un importante caudal de turistas y veraneantes. Los últimos días no habían sido los mejores en cuanto a las condiciones de tiempo, por lo que la calurosa jornada era una invitación para estar junto al mar.

Lamentablemente, el saldo del incidente costero fue trágico: un muerto y más de 35 heridos.

La víctima fatal, según versiones, tenía 29 años y era oriundo de Mar del Plata. Al parecer, vivía en Francia y había llegado de visita al país junto a su novia y dos amigos.

Alejandro, un pescador que estaba en la zona de la albufera, vio el momento exacto en que ocurrió el fatídico episodio. Es la zona donde se mezclan aguas dulces y saladas.

En ese sentido, relató cómo auxiliaron a la víctima, que también estaba pescando, y comenzaron a realizarle maniobras de RCP. Sin embargo, no pudieron evitar su deceso.

“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón

¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?

Según las primeras versiones, el joven habría golpeado contra las piedras luego del impacto del agua. Lo identificaron como Yair Amir Manno Núñez.

Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, confirmó el incidente, y señaló que fue una “ola con aumento repentino de la altura”.

Este evento, de naturaleza climática, describe una súbita y significativa variación en el nivel del mar generada por cambios en la presión atmosférica o fuertes vientos.

Félix Valenzuela, vecino de Villa Elisa, fue uno de los testigos del horror.

Lo sufrió en Mar del Plata, aunque no de manera abrupta como en Mar Chiquita, sino de forma progresiva.

“Primero llegaron olas que avanzaban de a poco, te mojaban y se retiraban. Eso pasó tres veces, pero la última fue la peor y la más grande”, relató.

El episodio ocurrió en las inmediaciones del Casino y el tradicional cartel de Quilmes, una de las zonas más concurridas de la ciudad balnearia.

De acuerdo con el testigo, la gente no alcanzó a dimensionar el riesgo que implicaba el comportamiento del mar.

“Muchos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y por eso tardaron en volver a buscar sus cosas”, explicó.

El avance final del agua fue descrito como “fatal” por quienes lo vivieron en el lugar.

La ola ingresó con mayor fuerza y arrastró pertenencias personales de decenas de personas.

Se registraron pérdidas de billeteras, teléfonos celulares, mochilas y otros objetos de valor.

“Perdieron todo, de todo lo que te imagines”, señaló el damnificado.

Aunque algunos lograron reaccionar a tiempo y rescatar parte de sus pertenencias, el saldo fue significativo en términos materiales y dejó en evidencia la peligrosidad del fenómeno.

Los equipos de emergencia evacuaron todas las playas de Mar Chiquita y se mantuvieron en alerta en Mar del Plata y localidades cercanas, aunque hasta el cierre de la jornada no se registraron denuncias de desaparecidos ni reportes graves adicionales.

La evacuación preventiva de las playas se mantuvo durante horas, mientras los equipos de Defensa Civil y autoridades sanitarias recorrían los distintos centros médicos para relevar el estado de los heridos.

A pesar del número elevado de lesionados, la mayoría presentaba golpes leves y fueron dados de alta tras controles de rutina.

El único fallecido fue Núñez, cuya familia recibió asistencia psicológica y contención por parte de las autoridades, conforme detallaron fuentes oficiales.

En Santa Clara se dio una complicación con otros bañistas que, en coincidencia con esta gran ola, sufrió un paro cardíaco. Pero pudo ser asistido sobre la playa por los guardavidas, trasladado en ambulancia e internado en Mar del Plata. En principio, fuera de peligro.

Quienes vivieron esta situación refieren la desesperación que generó.

 

 

Multimedia

El fenómeno climático sorprendió a todos en la Costa / Web

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

