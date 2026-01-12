Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami

La tarde del lunes en Mar Chiquita transcurría con normalidad hasta que un fenómeno meteorológico, meteotsunami, azotó las costas argentinas y dejó como saldo un muerto y más de treinta heridos.

La víctima fatal fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años, oriundo de Mar del Plata. Vivía en Francia y estaba vacacionando en el país para visitar a su familia.

Según se estableció, estaba acompañado por su pareja y un grupo de amigos cuando la ola lo arrastró y terminó con su vida. Además, hay 30 heridos y un hombre sufrió un infarto por el susto que derivó en su internación.

Todo indica que Núñez estaba pescando cuando fue arrastrado por la potencia del fenómeno y golpeó la cabeza contra una roca. La ola gigante tomó al grupo por sorpresa, sin darles tiempo a ponerse a resguardo.