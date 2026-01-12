Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami

Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami
12 de Enero de 2026 | 21:20

La tarde del lunes en Mar Chiquita transcurría con normalidad hasta que un fenómeno meteorológico, meteotsunami, azotó las costas argentinas y dejó como saldo un muerto y más de treinta heridos. 

La víctima fatal fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años, oriundo de Mar del Plata. Vivía en Francia y estaba vacacionando en el país para visitar a su familia. 

Según se estableció, estaba acompañado por su pareja y un grupo de amigos cuando la ola lo arrastró y terminó con su vida. Además, hay 30 heridos y un hombre sufrió un infarto por el susto que derivó en su internación. 

Todo indica que Núñez estaba pescando cuando fue arrastrado por la potencia del fenómeno y golpeó la cabeza contra una roca. La ola gigante tomó al grupo por sorpresa, sin darles tiempo a ponerse a resguardo.

 

