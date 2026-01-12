Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami

Piden que no se autorice el aumento del 40% de ABSA por "deficiencias en el servicio"
La tarde del lunes en Mar Chiquita transcurría con normalidad hasta que un fenómeno meteorológico, meteotsunami, azotó las costas argentinas y dejó como saldo un muerto y más de treinta heridos.
La víctima fatal fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años, oriundo de Mar del Plata. Vivía en Francia y estaba vacacionando en el país para visitar a su familia.
Según se estableció, estaba acompañado por su pareja y un grupo de amigos cuando la ola lo arrastró y terminó con su vida. Además, hay 30 heridos y un hombre sufrió un infarto por el susto que derivó en su internación.
Todo indica que Núñez estaba pescando cuando fue arrastrado por la potencia del fenómeno y golpeó la cabeza contra una roca. La ola gigante tomó al grupo por sorpresa, sin darles tiempo a ponerse a resguardo.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
