Éver Banega firmó con Defensa y Justicia

Éver Banega firmó con Defensa y Justicia

14 de Enero de 2026 | 01:20
Ever Banega se convirtió en nuevo refuerzo de Defensa y Justicia, luego de quedar libre de Newell’s. El mediocampista de 37 años firmó ayer su contrato por una temporada con el conjunto de Florencio Varela y fue presentado en conferencia de prensa. Además conoció a sus nuevos compañeros y tuvo su primera práctica bajo las órdenes de Mariano Soso. De esta forma, el Halcón sumó la experiencia que buscaba.

