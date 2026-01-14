Sofía “La Reini” Gonet estalló de furia contra Telefe y Corta por Lozano: “Me sentí super humillada”

Alarma en un barrio de La Plata por los escorpiones: picó a una mujer, que terminó hospitalizada
La influencer Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, estalló de furia contra Telefe tras su entrevista mano a mano con Verónica Lozano, ya que, según indicó, ella esperaba hablar de su paso por MasterChef Celebrity, sin embargo, fue sorprendida con preguntas de su polémica ex relación con Homero Pettinato.
El escándalo inició cuando la participante hizo pública su disconformidad a través de una historia en Instagram, advirtiendo haber pasado un mal momento: “Primera y última vez que voy. Pero subo esto porque serví outfit”.
Sin perder tiempo, hizo una publicación en su cuenta de TikTok, revelando haber vivido su primer “ataque de diva televisiva”. Según relató la influencer, la consigna original era hablar en el programa Cortá por Lozano de su paso por MasterChef, su evolución en la cocina y su compromiso con la competencia.
“Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas (…) Fue una bajada del canal. Me maquillé, me peiné, me puse un outfit espectacular y fui con la mejor predisposición”, comenzó explicando. Sin embargo, una vez que se sentó en el estudio, la entrevista se centró en su vida privada: “Entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper eso”.
El momento más impactante para la Tiktoker fue cuando la conductora mostró un informe que enumeraba sus escándalos: “Vero dice ‘ahora sí vamos a ver el gran informe de todo el paso de La Reini por MasterChef’. Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef. Eran todos los canales diciéndome ‘loca’, ‘psiquiátrica’, ‘que me tenían que internar’”.
Ante la falta de notoriedad que le dio el canal sobre su paso por el reality culinario, mencionó “los grandes momentos” que pasaron por alto: clases particulares cuatro veces por semana, editoriales de fotos con fotógrafos de Vogue por cada plato entregado y un sorprendente cambio de look en el que apareció pelada.
“Me sentí súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente me tenían que cuidar. El canal no me cuidó. Cuando me estaba yendo me cae la ficha, llamo a mi representante y empiezo a los gritos por los pasillos”, relató. A pesar de haber vivido un momento de furia, cerró su descargo con un toque de humor: “Después, me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación”.
El descargo de la Reini contra el programa de Vero Lozano.— emi (@eeemiliano) January 14, 2026
La invitaron para hablar de #MasterChefCelebrity pero dice que solo le hablaron de Homero Pettinato. pic.twitter.com/Oh2h0BK8yu
