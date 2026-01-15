Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán

La crisis en torno a Irán sumó un nuevo capítulo de incertidumbre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que las ejecuciones vinculadas a las recientes protestas en ese país “se han detenido”, mientras las autoridades iraníes sostienen exactamente lo contrario. La contradicción se produce en un contexto de máxima tensión regional y en medio de crecientes rumores sobre una posible intervención militar estadounidense.

Trump aseguró haber sido informado “de buena fuente” de que Teherán frenó los planes para aplicar la pena de muerte a los detenidos. “Nos dijeron que las muertes están cesando y que no hay planes para ejecuciones”, declaró desde la Casa Blanca, sin aportar mayores detalles. Sus palabras llegan después de advertir públicamente al régimen iraní que Estados Unidos “actuaría” si continuaban las ejecuciones, aunque sin precisar qué tipo de respuesta podría adoptar Washington.

Desde Irán, sin embargo, el mensaje fue diametralmente opuesto. El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni-Ejei, afirmó que más de 18.000 detenidos deberán enfrentar juicios rápidos y posibles condenas a muerte. En un mensaje difundido por la televisión estatal, sostuvo que la rapidez es clave para que el castigo tenga “efecto”, en una clara señal de desafío a las advertencias estadounidenses.

Según organizaciones de derechos humanos, la represión de las protestas dejó más de 3.400 muertos. En paralelo, Teherán prometió una “respuesta decisiva” si Estados Unidos o Israel intervienen, y acusó a ambos países de instigar las manifestaciones, una versión que no fue acompañada de pruebas.

Las tensiones se reflejan también en el plano militar. Estados Unidos comenzó a retirar parte de su personal de bases en Medio Oriente, incluida Qatar, como medida preventiva ante posibles ataques iraníes. Gran Bretaña adoptó decisiones similares. Funcionarios occidentales reconocen que el clima sugiere la posibilidad de una acción militar inminente, aunque advierten que la imprevisibilidad forma parte de la estrategia de la administración Trump.