Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo |EN MEDIO DE VERSIONES CRUZADAS SOBRE EJECUCIONES Y UNA INMINENTE INTERVENCIÓN MILITAR DE EE UU

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán

AFP

15 de Enero de 2026 | 01:04
Edición impresa

La crisis en torno a Irán sumó un nuevo capítulo de incertidumbre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que las ejecuciones vinculadas a las recientes protestas en ese país “se han detenido”, mientras las autoridades iraníes sostienen exactamente lo contrario. La contradicción se produce en un contexto de máxima tensión regional y en medio de crecientes rumores sobre una posible intervención militar estadounidense.

Trump aseguró haber sido informado “de buena fuente” de que Teherán frenó los planes para aplicar la pena de muerte a los detenidos. “Nos dijeron que las muertes están cesando y que no hay planes para ejecuciones”, declaró desde la Casa Blanca, sin aportar mayores detalles. Sus palabras llegan después de advertir públicamente al régimen iraní que Estados Unidos “actuaría” si continuaban las ejecuciones, aunque sin precisar qué tipo de respuesta podría adoptar Washington.

Desde Irán, sin embargo, el mensaje fue diametralmente opuesto. El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni-Ejei, afirmó que más de 18.000 detenidos deberán enfrentar juicios rápidos y posibles condenas a muerte. En un mensaje difundido por la televisión estatal, sostuvo que la rapidez es clave para que el castigo tenga “efecto”, en una clara señal de desafío a las advertencias estadounidenses.

Según organizaciones de derechos humanos, la represión de las protestas dejó más de 3.400 muertos. En paralelo, Teherán prometió una “respuesta decisiva” si Estados Unidos o Israel intervienen, y acusó a ambos países de instigar las manifestaciones, una versión que no fue acompañada de pruebas.

Las tensiones se reflejan también en el plano militar. Estados Unidos comenzó a retirar parte de su personal de bases en Medio Oriente, incluida Qatar, como medida preventiva ante posibles ataques iraníes. Gran Bretaña adoptó decisiones similares. Funcionarios occidentales reconocen que el clima sugiere la posibilidad de una acción militar inminente, aunque advierten que la imprevisibilidad forma parte de la estrategia de la administración Trump.

 

LE PUEDE INTERESAR

Crece el rechazo a la gestión militar de Trump

LE PUEDE INTERESAR

Arrancó la segunda fase del acuerdo sobre Gaza
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones

Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado

Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders

"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos

La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

Una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Extenso apagón en el norte platense

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
Últimas noticias de El Mundo

EE UU frena visas: para inmigrantes de 75 países

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Minerales y posición estratégica: razones de la codicia por la isla ártica

Francia, como La Plata: en 2025, más muertes que nacimientos
Deportes
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
¿Por qué se dilata la llegada de Hinestroza al club de la Ribera?
River rechazó 12 palos verdes por Colidio
Policiales
“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense
Los detenidos por el escándalo del Senado provincial piden ser oídos
La Frontera sin control, pese al nuevo accidente
Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto
Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet
Información General
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
La yerba mate, una aliada contra la osteoporosis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla