Francia, como La Plata: en 2025, más muertes que nacimientos

El dato marca un quiebre demográfico y replica, a escala nacional, un fenómeno que atraviesa a los platenses
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Francia cerró un año con más muertes que nacimientos. El dato, confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE), marca un giro histórico en la dinámica poblacional del país y remite a un fenómeno que, a menor escala, ya se había verificado en la ciudad de La Plata.
Según las cifras oficiales, durante 2025 se registraron en Francia 651.000 fallecimientos y 645.000 nacimientos, lo que arrojó un saldo natural negativo y el nivel de natalidad más bajo desde 1942. El quiebre erosiona una de las fortalezas históricas del país dentro de la Unión Europea, donde Francia había logrado sostener durante décadas tasas de fecundidad superiores al promedio regional.
El fenómeno no es abrupto, sino el resultado de una tendencia que se viene profundizando desde hace más de una década y que se profundizó tras la pandemia de Covid-19. Desde 2011, el número anual de nacimientos en Francia descendió un 23,6%, una reducción que el demógrafo Gilles Le Minez calificó como “uno de los hechos más llamativos de los últimos años”.
El descenso afecta incluso al grupo etario tradicionalmente más fértil, el de 25 a 34 años, que históricamente concentraba la mayor parte de los nacimientos. “La velocidad a la que han disminuido los nacimientos en los últimos años es uno de los hechos más destacados”, subrayó Le Minez.
En 2025, la tasa de fecundidad cayó a 1,56 hijos por mujer, su nivel más bajo desde la Primera Guerra Mundial y muy por debajo del 1,8 previsto en las proyecciones del consejo asesor de pensiones. Apenas dos años antes, en 2023, Francia ocupaba el segundo lugar en la Unión Europea en este indicador, solo superada por Bulgaria.
El nuevo escenario demográfico tiene efectos directos sobre la economía y las políticas sociales. La combinación de una natalidad en retroceso y una población cada vez más longeva incrementa la presión sobre el sistema de pensiones y el gasto público, al tiempo que reduce la base impositiva.
La Oficina Nacional de Auditoría Pública advirtió recientemente que este cambio obligará a elevar el gasto público hasta niveles comparables a los registrados durante la pandemia. En la misma línea, el economista Philippe Crevel, del think tank Cercle d’Epargne, señaló que “con la jubilación de las grandes generaciones nacidas en los años 60, las tensiones en el mercado laboral y los problemas de fuerza de trabajo aumentarán rápidamente en los próximos años”.
En paralelo, la estructura etaria de la población continúa modificándose. En 2025, la esperanza de vida alcanzó máximos históricos, con 85,9 años para las mujeres y 80,3 para los hombres. Las personas mayores de 65 años representan hoy el 22% de la población, una proporción que prácticamente iguala a la de los menores de 20 años.
Pese a que las muertes superaron a los nacimientos, la población total de Francia creció levemente hasta los 69,1 millones de habitantes, impulsada por un saldo migratorio neto estimado por INSEE en 176.000 personas.
El quiebre demográfico registrado en Francia encuentra un correlato reciente en la ciudad de La Plata. Según datos del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires, en 2025 la capital bonaerense también cerró el año con más muertes que nacimientos: se registraron 7.332 nacimientos y 7.745 fallecimientos, lo que arrojó un saldo natural negativo de -413 habitantes.
El dato marcó un punto de inflexión en una ciudad que había logrado sostener saldos positivos durante los últimos años. En 2020, por ejemplo, se habían registrado 10.893 nacimientos contra 7.934 muertes, y en 2024 todavía se contabilizaban más partos que fallecimientos.
El fenómeno se inscribe en una tendencia más amplia a nivel provincial. En la provincia de Buenos Aires, el saldo natural fue negativo tanto en 2024 (-11.895) como en 2025 (-13.762). Entre 2020 y 2025, los nacimientos cayeron un 38% en el territorio bonaerense, mientras que las defunciones se mantuvieron relativamente estables.
