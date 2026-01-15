Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo |POR PRIMERA VEZ DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LOS GALOS TUVIERON SALDO NATURAL NEGATIVO

Francia, como La Plata: en 2025, más muertes que nacimientos

El dato marca un quiebre demográfico y replica, a escala nacional, un fenómeno que atraviesa a los platenses

Francia, como La Plata: en 2025, más muertes que nacimientos

Francia, como La plata, tuvo más muertes que nacimientos en 2025 / IA

15 de Enero de 2026 | 01:05
Edición impresa

Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Francia cerró un año con más muertes que nacimientos. El dato, confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE), marca un giro histórico en la dinámica poblacional del país y remite a un fenómeno que, a menor escala, ya se había verificado en la ciudad de La Plata.

Según las cifras oficiales, durante 2025 se registraron en Francia 651.000 fallecimientos y 645.000 nacimientos, lo que arrojó un saldo natural negativo y el nivel de natalidad más bajo desde 1942. El quiebre erosiona una de las fortalezas históricas del país dentro de la Unión Europea, donde Francia había logrado sostener durante décadas tasas de fecundidad superiores al promedio regional.

El fenómeno no es abrupto, sino el resultado de una tendencia que se viene profundizando desde hace más de una década y que se profundizó tras la pandemia de Covid-19. Desde 2011, el número anual de nacimientos en Francia descendió un 23,6%, una reducción que el demógrafo Gilles Le Minez calificó como “uno de los hechos más llamativos de los últimos años”.

El descenso afecta incluso al grupo etario tradicionalmente más fértil, el de 25 a 34 años, que históricamente concentraba la mayor parte de los nacimientos. “La velocidad a la que han disminuido los nacimientos en los últimos años es uno de los hechos más destacados”, subrayó Le Minez.

En 2025, la tasa de fecundidad cayó a 1,56 hijos por mujer, su nivel más bajo desde la Primera Guerra Mundial y muy por debajo del 1,8 previsto en las proyecciones del consejo asesor de pensiones. Apenas dos años antes, en 2023, Francia ocupaba el segundo lugar en la Unión Europea en este indicador, solo superada por Bulgaria.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El nuevo escenario demográfico tiene efectos directos sobre la economía y las políticas sociales. La combinación de una natalidad en retroceso y una población cada vez más longeva incrementa la presión sobre el sistema de pensiones y el gasto público, al tiempo que reduce la base impositiva.

LE PUEDE INTERESAR

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán

LE PUEDE INTERESAR

Crece el rechazo a la gestión militar de Trump

La Oficina Nacional de Auditoría Pública advirtió recientemente que este cambio obligará a elevar el gasto público hasta niveles comparables a los registrados durante la pandemia. En la misma línea, el economista Philippe Crevel, del think tank Cercle d’Epargne, señaló que “con la jubilación de las grandes generaciones nacidas en los años 60, las tensiones en el mercado laboral y los problemas de fuerza de trabajo aumentarán rápidamente en los próximos años”.

En paralelo, la estructura etaria de la población continúa modificándose. En 2025, la esperanza de vida alcanzó máximos históricos, con 85,9 años para las mujeres y 80,3 para los hombres. Las personas mayores de 65 años representan hoy el 22% de la población, una proporción que prácticamente iguala a la de los menores de 20 años.

Pese a que las muertes superaron a los nacimientos, la población total de Francia creció levemente hasta los 69,1 millones de habitantes, impulsada por un saldo migratorio neto estimado por INSEE en 176.000 personas.

LA PLATA, UN ESPEJO LOCAL

El quiebre demográfico registrado en Francia encuentra un correlato reciente en la ciudad de La Plata. Según datos del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires, en 2025 la capital bonaerense también cerró el año con más muertes que nacimientos: se registraron 7.332 nacimientos y 7.745 fallecimientos, lo que arrojó un saldo natural negativo de -413 habitantes.

El dato marcó un punto de inflexión en una ciudad que había logrado sostener saldos positivos durante los últimos años. En 2020, por ejemplo, se habían registrado 10.893 nacimientos contra 7.934 muertes, y en 2024 todavía se contabilizaban más partos que fallecimientos.

El fenómeno se inscribe en una tendencia más amplia a nivel provincial. En la provincia de Buenos Aires, el saldo natural fue negativo tanto en 2024 (-11.895) como en 2025 (-13.762). Entre 2020 y 2025, los nacimientos cayeron un 38% en el territorio bonaerense, mientras que las defunciones se mantuvieron relativamente estables.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones

Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado

Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders

"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos

La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

Una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Extenso apagón en el norte platense

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán
Últimas noticias de El Mundo

EE UU frena visas: para inmigrantes de 75 países

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Minerales y posición estratégica: razones de la codicia por la isla ártica

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán
Policiales
“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense
Los detenidos por el escándalo del Senado provincial piden ser oídos
La Frontera sin control, pese al nuevo accidente
Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto
Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet
Deportes
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
¿Por qué se dilata la llegada de Hinestroza al club de la Ribera?
River rechazó 12 palos verdes por Colidio
Información General
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
La yerba mate, una aliada contra la osteoporosis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla