Milei, en la firma del acuerdo Mercosur-UE

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para estar presente el sábado próximo en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea prevista para ese día, confirmaron fuentes oficiales.

Para el gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones. El canciller Pablo Quirno destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 75%. De esta forma, las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea -con rechazo de algunos países- y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional.