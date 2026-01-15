Milei, en la firma del acuerdo Mercosur-UE

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión
Inscripción abierta para la colonia municipal de verano en la “Repu”
Colecta solidaria en el Club Libertad por los incendios en la Patagonia
Crecen las quejas por los altos pastizales en un sector de La Loma
El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para estar presente el sábado próximo en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea prevista para ese día, confirmaron fuentes oficiales.
Para el gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones. El canciller Pablo Quirno destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 75%. De esta forma, las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.
El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea -con rechazo de algunos países- y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional.
