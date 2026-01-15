Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales |HABRÍA ENTREGADO MATERIAL PORNOGRÁFICO A MENORES

Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet

Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet

Archivo

15 de Enero de 2026 | 03:39
Edición impresa

La fiscal María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 de La Plata, pidió la elevación a juicio de la causa contra el profesor de básquet Benjamín Amieva, quien está sospechado por un presunto “facilitamiento del acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico a menores de 14 años – captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming)”.

Según el requerimiento oficial, los hechos investigados “se encuentran suficientemente acreditados con las constancias obrantes en las piezas digitales”.

Dijo la fiscal: “En tal sentido valoro en particular la pieza digital consistente en la directa imputación que realiza (...) en su denuncia, donde refiere que, con anterioridad al 25 de agosto de 2025, comenzó a observar situaciones raras respecto de la relación entre su hijo de 13 años de edad y el entrenador del mismo en la disciplina básquetbol en el Club Capital Chica”.

“La denunciante manifestó que, producto de sus sospechas, solicitó al menor de edad su teléfono celular, donde halló conversaciones en el servicio de mensajería de la aplicación Instagram que no se correspondían con la edad de su hijo. A partir de dicha situación, le solicitó también la clave de la aplicación WhatsApp, a fin de verificar la existencia de comunicaciones de similares características”, agregó.

La fiscalía sostiene que existen elementos de convicción suficientes para atribuirle responsabilidad penal al imputado y será en el juicio oral en un juzgado correccional, donde se buscará demostrar de manera inequívoca la autoría del hecho investigado, que son al menos cuatro.

El imputado, de 21 años, fue detenido en Necochea, a dos meses se haberse radicado en esa ciudad para incorporarse a un equipo local.

LE PUEDE INTERESAR

Un golpe “para brindar”: se llevan hasta el último whisky

LE PUEDE INTERESAR

Un hombre de 47 años murió ahogado en la Isla Paulino

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier situación de grooming y de extremar los cuidados de menores frente a interacciones con adultos a través de internet.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones

Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado

Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders

"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos

La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

Una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Extenso apagón en el norte platense

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

Trump exige que EE UU controle Groenlandia

Más de 3.400 muertos por las protestas en Irán
Últimas noticias de Policiales

“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense

Los detenidos por el escándalo del Senado provincial piden ser oídos

La Frontera sin control, pese al nuevo accidente

Cuatro de cuatro: las muertes viales, todas en moto
Deportes
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
¿Por qué se dilata la llegada de Hinestroza al club de la Ribera?
River rechazó 12 palos verdes por Colidio
Información General
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
La yerba mate, una aliada contra la osteoporosis
La Ciudad
El metro cuadrado a construir está en 1.994.703 pesos en la Ciudad
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Un dilema de vacaciones: ¿quién cuida a los perros?
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Espectáculos
Ángel de Brito le respondió con dureza a María Fernanda Callejón: “Necesita levantar un programa"
“La hora corre”: Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera y recibieron una lluvia de críticas por los requisitos
Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders
"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos
Sofía “La Reini” Gonet estalló de furia contra Telefe y Corta por Lozano: “Me sentí super humillada”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla