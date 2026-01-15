Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet

La fiscal María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 de La Plata, pidió la elevación a juicio de la causa contra el profesor de básquet Benjamín Amieva, quien está sospechado por un presunto “facilitamiento del acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico a menores de 14 años – captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming)”.

Según el requerimiento oficial, los hechos investigados “se encuentran suficientemente acreditados con las constancias obrantes en las piezas digitales”.

Dijo la fiscal: “En tal sentido valoro en particular la pieza digital consistente en la directa imputación que realiza (...) en su denuncia, donde refiere que, con anterioridad al 25 de agosto de 2025, comenzó a observar situaciones raras respecto de la relación entre su hijo de 13 años de edad y el entrenador del mismo en la disciplina básquetbol en el Club Capital Chica”.

“La denunciante manifestó que, producto de sus sospechas, solicitó al menor de edad su teléfono celular, donde halló conversaciones en el servicio de mensajería de la aplicación Instagram que no se correspondían con la edad de su hijo. A partir de dicha situación, le solicitó también la clave de la aplicación WhatsApp, a fin de verificar la existencia de comunicaciones de similares características”, agregó.

La fiscalía sostiene que existen elementos de convicción suficientes para atribuirle responsabilidad penal al imputado y será en el juicio oral en un juzgado correccional, donde se buscará demostrar de manera inequívoca la autoría del hecho investigado, que son al menos cuatro.

El imputado, de 21 años, fue detenido en Necochea, a dos meses se haberse radicado en esa ciudad para incorporarse a un equipo local.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier situación de grooming y de extremar los cuidados de menores frente a interacciones con adultos a través de internet.