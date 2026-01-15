Piden elevar a juicio la causa por grooming de un profesor de básquet

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La fiscal María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 de La Plata, pidió la elevación a juicio de la causa contra el profesor de básquet Benjamín Amieva, quien está sospechado por un presunto “facilitamiento del acceso a espectáculos pornográficos o suministro de material pornográfico a menores de 14 años – captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming)”.
Según el requerimiento oficial, los hechos investigados “se encuentran suficientemente acreditados con las constancias obrantes en las piezas digitales”.
Dijo la fiscal: “En tal sentido valoro en particular la pieza digital consistente en la directa imputación que realiza (...) en su denuncia, donde refiere que, con anterioridad al 25 de agosto de 2025, comenzó a observar situaciones raras respecto de la relación entre su hijo de 13 años de edad y el entrenador del mismo en la disciplina básquetbol en el Club Capital Chica”.
“La denunciante manifestó que, producto de sus sospechas, solicitó al menor de edad su teléfono celular, donde halló conversaciones en el servicio de mensajería de la aplicación Instagram que no se correspondían con la edad de su hijo. A partir de dicha situación, le solicitó también la clave de la aplicación WhatsApp, a fin de verificar la existencia de comunicaciones de similares características”, agregó.
La fiscalía sostiene que existen elementos de convicción suficientes para atribuirle responsabilidad penal al imputado y será en el juicio oral en un juzgado correccional, donde se buscará demostrar de manera inequívoca la autoría del hecho investigado, que son al menos cuatro.
El imputado, de 21 años, fue detenido en Necochea, a dos meses se haberse radicado en esa ciudad para incorporarse a un equipo local.
LE PUEDE INTERESAR
Un golpe “para brindar”: se llevan hasta el último whisky
LE PUEDE INTERESAR
Un hombre de 47 años murió ahogado en la Isla Paulino
Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier situación de grooming y de extremar los cuidados de menores frente a interacciones con adultos a través de internet.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí