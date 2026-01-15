Un hombre de 47 años murió ahogado en la Isla Paulino

Una tarde trágica se vivió ayer en la berissense Isla Paulino, a raíz de que un hombre de 47 años -domiciliado en Florencio Varela- se arrojó al río a nadar y luego falleció ahogado en circunstancias que ahora se investigan.

Así lo informaron fuentes policiales de ese distrito, quienes identificaron a la víctima como Ariel Alejandro García Cipolla, de quien se indicó que estaba acompañado por algunos allegados al momento de lamentable episodio.

Fue a través de un llamado al 911 que en la comisaría primera de Berisso se alertó sobre la presencia de un hombre que estaría sin vida en la costa del río de ese balneario, recostado y tapado con una toalla.

Los policías que acudieron al lugar recibieron los testimonios de quienes habían ido al lugar con García Cipolla.

Un vocero señaló que “los allegados a la víctima manifestaron que el hombre se tiró al río a nadar y que, en un momento dado, lo perdieron de vista”. Tras ser rescatado del agua, se le practicaron maniobras de RCP, pero en vano. Las autoridades recordaron que está prohibido entrar allí al río.