Policiales |BARRIO NORTE

Un golpe “para brindar”: se llevan hasta el último whisky

Google Maps

15 de Enero de 2026 | 03:38
Edición impresa

Un comercio de barrio Norte, dedicado a la venta de bebidas, fue blanco de un audaz robo. Todo ocurrió en el “Almacén de Bebidas Moro”, ubicado en la esquina de 7 y 36, donde delincuentes aprovecharon la ausencia del personal para ingresar y llevarse dinero, una notebook y una llamativa cantidad de bebidas alcohólicas de alto valor en el mercado.

Según detalló el denunciante, el ataque fue advertido cuando llegó por la mañana y notó de inmediato que algo no estaba bien. La puerta de escape que da a calle 7 se encontraba violentada y, al ingresar, el desorden en el interior confirmó sus sospechas. Estanterías revueltas y espacios vacíos marcaron el recorrido de los ladrones dentro del comercio.

Tras una primera revisión, el comerciante constató el faltante de aproximadamente medio millón de pesos en efectivo y una notebook, pero lo más llamativo del botín fue la cantidad y variedad de bebidas sustraídas. Según la denuncia policial, los delincuentes se llevaron dos botellas de whisky Blue Label, dos de Green Label, cinco de Black Label, dos botellas de whisky Macallan y cinco botellas de vodka Nuvo, una selección que da cuenta de un robo tan específico como costoso.

En base a lo informado, el comercio cuenta con cámaras de seguridad, lo que será clave para dar con los autores ignorados. Por el momento no se descarta que los delincuentes hayan actuado con tiempo y conocimiento del lugar, eligiendo cuidadosamente los productos sustraídos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de La Plata, y quedó en manos de la fiscalía de turno, mientras se intenta reconstruir cómo fue el ingreso y el recorrido de quienes, además de dinero y tecnología, se llevaron una verdadera “colección” de whiskies premium en plena avenida 7, y en un sector de barrio Norte que viene siendo blanco de delincuentes.

 

