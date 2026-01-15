Un golpe “para brindar”: se llevan hasta el último whisky

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un comercio de barrio Norte, dedicado a la venta de bebidas, fue blanco de un audaz robo. Todo ocurrió en el “Almacén de Bebidas Moro”, ubicado en la esquina de 7 y 36, donde delincuentes aprovecharon la ausencia del personal para ingresar y llevarse dinero, una notebook y una llamativa cantidad de bebidas alcohólicas de alto valor en el mercado.
Según detalló el denunciante, el ataque fue advertido cuando llegó por la mañana y notó de inmediato que algo no estaba bien. La puerta de escape que da a calle 7 se encontraba violentada y, al ingresar, el desorden en el interior confirmó sus sospechas. Estanterías revueltas y espacios vacíos marcaron el recorrido de los ladrones dentro del comercio.
Tras una primera revisión, el comerciante constató el faltante de aproximadamente medio millón de pesos en efectivo y una notebook, pero lo más llamativo del botín fue la cantidad y variedad de bebidas sustraídas. Según la denuncia policial, los delincuentes se llevaron dos botellas de whisky Blue Label, dos de Green Label, cinco de Black Label, dos botellas de whisky Macallan y cinco botellas de vodka Nuvo, una selección que da cuenta de un robo tan específico como costoso.
En base a lo informado, el comercio cuenta con cámaras de seguridad, lo que será clave para dar con los autores ignorados. Por el momento no se descarta que los delincuentes hayan actuado con tiempo y conocimiento del lugar, eligiendo cuidadosamente los productos sustraídos.
La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de La Plata, y quedó en manos de la fiscalía de turno, mientras se intenta reconstruir cómo fue el ingreso y el recorrido de quienes, además de dinero y tecnología, se llevaron una verdadera “colección” de whiskies premium en plena avenida 7, y en un sector de barrio Norte que viene siendo blanco de delincuentes.
LE PUEDE INTERESAR
Un hombre de 47 años murió ahogado en la Isla Paulino
LE PUEDE INTERESAR
Trompadas en pleno centro, caos y siete aprehendidos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí