“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof

El gobierno bonaerense trazó un crítico escenario sobre la marcha de la temporada estival. Apuntó directamente como responsable de la caída de visitantes y de un menor consumo a las políticas de la administración nacional. Fue en ese contexto que el gobernador Axel Kicillof aprovechó para reiterar un viejo reclamo a la Casa Rosada.

“Milei, devolvele a la Provincia todo lo que le robaste. Podés estar enojado, puede no gustarte Perón, Keynes o Kicillof. Puede no gustarte nadie, pero es ilegal apropiarse de los fondos para educación, salud, jubilaciones, obra pública y usarlo para la timba como lo estás haciendo. Asi que devolvele a la Provincia lo que le corresponde”, exigió durante una actividad en Villa Gesell.

El mandatario apuntó a las políticas nacionales por el impacto negativo sobre la actividad turística. “Tenemos que ver el patético espectáculo de un gobierno nacional que festeja mientras sufre la industria, el comercio, el turismo, la construcción. Vaya a saber qué festeja porque tienen un programa económico que beneficia y que le va muy bien solamente al 15%, como mucho, de los argentinos”, acotó.

Antes, el ministro de Producción, Augusto Costa, fue el encargado de brindar los números duros de lo que va de la temporada veraniega. “Vemos respecto de la temporada anterior que tenemos 2,4% menos de turistas. Alrededor de 90.000 turistas menos visitaron la Provincia en lo que va de la temporada. Si nos remontamos a dos temporadas atrás, casi 350.000 turistas menos visitaron la Provincia. Hubo una caída en la fluencia turística este año de más del 8%”, dijo.

El peor de los indicadores fue el del consumo. De acuerdo con los registros bonaerenses, se produjo una caída del 21% en lo que va de la temporada. “Se desplomó el consumo respecto de una temporada anterior que ya había caído de manera muy significativa”, afirmó Costa.

“Tenemos una temporada con menos turistas, que se quedan menos tiempo y gastan menos”, sostuvo el funcionario, y graficó que la situación implicó un 10% menos de ingresos respecto de los niveles de hace dos años.

Como contracara, Costa se refirió al boom del turismo emisivo y cuestionó a la administración nacional. “La política del gobierno nacional prácticamente se transformó en una agencia de viajes al exterior, en una competencia desleal”, afirmó.

En el marco de la visita a Gesell, Kicillof tenía previsto encabezar una reunión política con funcionarios, intendentes y dirigentes de su sector.