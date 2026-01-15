¿Dumping en el ingreso de lavarropas?

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión
Inscripción abierta para la colonia municipal de verano en la “Repu”
Colecta solidaria en el Club Libertad por los incendios en la Patagonia
Crecen las quejas por los altos pastizales en un sector de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de la discusión por la apertura de la economía y tras el cierre de una fábrica de electrodomésticos, el Gobierno nacional abrió una investigación para determinar el posible ingreso de lavarropas desde China a precios por debajo de los costos.
Mediante la Resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, se decidió acceder a un reclamo de la empresa Drean S.A. por posible dumping de productos importados desde el gigante asiático.
Por definición, “dumping” es una práctica desleal de comercio internacional donde una empresa exporta productos a un país a un precio más bajo que en su mercado local o, incluso, por debajo del costo de producción, para eliminar competidores locales y ganar cuota de mercado.
La medida adoptada por el Palacio de Hacienda a través de la Secretaría de Industria y Comercio busca determinar si estas operaciones comerciales representan una amenaza para los fabricantes locales de electrodomésticos.
El proceso se centra en máquinas de lavar ropa automáticas con capacidad de hasta 13 kilogramos, excluyendo aquellas que poseen sistema de secado por calor o funcionan con fichas.
La Comisión Nacional de Comercio Exterior determinó que existen pruebas suficientes que respaldan la existencia de una amenaza de daño a la producción nacional debido al ingreso de estos productos.
LE PUEDE INTERESAR
Renovacion de vencimientos pero a tasas de hasta casi 50%
LE PUEDE INTERESAR
Nación busca aumentar hasta un 19% los peajes
La medida establece que la apertura de la investigación, pedida por la firma Drean S.A., se basa en los expedientes analizados por los organismos técnicos del Ministerio de Economía.
Los informes preliminares detectaron un margen de dumping promedio del 10,43% en las operaciones de exportación desde el país asiático hacia la Argentina.
De acuerdo con los datos oficiales, las importaciones de lavarropas chinos hacia Argentina aumentaron un 590% en volumen durante los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.
Además, se registró que estos productos ingresaron al mercado con precios nacionalizados inferiores a los de la producción nacional.
El periodo fijado para la recopilación de datos sobre el presunto dumping abarca desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025. Por su parte, el análisis del daño a la industria local tomará en cuenta la evolución del mercado desde enero de 2022 hasta septiembre de 2025.
Las partes interesadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar sus pruebas y completar los cuestionarios correspondientes ante las autoridades.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí