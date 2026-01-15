Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |INVESTIGA EL GOBIERNO

¿Dumping en el ingreso de lavarropas?

Los lavarropas que vinieron de China quedaron en la mira / Web

15 de Enero de 2026 | 02:17
Edición impresa

En medio de la discusión por la apertura de la economía y tras el cierre de una fábrica de electrodomésticos, el Gobierno nacional abrió una investigación para determinar el posible ingreso de lavarropas desde China a precios por debajo de los costos.

Mediante la Resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, se decidió acceder a un reclamo de la empresa Drean S.A. por posible dumping de productos importados desde el gigante asiático.

Por definición, “dumping” es una práctica desleal de comercio internacional donde una empresa exporta productos a un país a un precio más bajo que en su mercado local o, incluso, por debajo del costo de producción, para eliminar competidores locales y ganar cuota de mercado.

La medida adoptada por el Palacio de Hacienda a través de la Secretaría de Industria y Comercio busca determinar si estas operaciones comerciales representan una amenaza para los fabricantes locales de electrodomésticos.

El proceso se centra en máquinas de lavar ropa automáticas con capacidad de hasta 13 kilogramos, excluyendo aquellas que poseen sistema de secado por calor o funcionan con fichas.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior determinó que existen pruebas suficientes que respaldan la existencia de una amenaza de daño a la producción nacional debido al ingreso de estos productos.

La medida establece que la apertura de la investigación, pedida por la firma Drean S.A., se basa en los expedientes analizados por los organismos técnicos del Ministerio de Economía.

Los informes preliminares detectaron un margen de dumping promedio del 10,43% en las operaciones de exportación desde el país asiático hacia la Argentina.

De acuerdo con los datos oficiales, las importaciones de lavarropas chinos hacia Argentina aumentaron un 590% en volumen durante los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

Además, se registró que estos productos ingresaron al mercado con precios nacionalizados inferiores a los de la producción nacional.

El periodo fijado para la recopilación de datos sobre el presunto dumping abarca desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025. Por su parte, el análisis del daño a la industria local tomará en cuenta la evolución del mercado desde enero de 2022 hasta septiembre de 2025.

Las partes interesadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar sus pruebas y completar los cuestionarios correspondientes ante las autoridades.

