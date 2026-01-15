Tandil busca prohibir a los “trapitos” y limpiavidrios

La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, anunció en las últimas horas que esa comuna bonaerense trabaja en el desarrollo de un proyecto de ordenanza que busca “prohibir” la presencia de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública.

La funcionaria de la gestión del intendente Miguel Lunghi señaló que la decisión partió de una serie de operativos de control realizados en distintos puntos de la ciudad por parte del personal comunal.

En ese contexto, la funcionaria municipal indicó que de un relevamiento realizado por la gestión local surgió que “entre el 75 y el 80 por ciento” de los identificados “realizando tareas como limpiavidrios o cuidacoches” en las esquinas de Tandil “posee antecedentes penales”.

En virtud de esa situación, sostuvo que “estamos viendo la posibilidad de elevar al Concejo Deliberante una norma” para abordar esta situación.

Y se refirió a la experiencia de otros municipios indicando que “no prohiben la actividad, sino que se regula” mediante la creación de un registro. “Actualmente no existe una norma que los regule”, la limpieza en la vía pública se encuentra prohibida por el Código de Faltas Municipal y por la Ley de Tránsito, por lo que esas acciones “se podrían inmediatamente desalentar”.

La funcionaria se pronunció en desacuerdo con la creación de un listado oficial que autorice “a unos sí y a otros no” por la complejidad en establecer quién tiene derecho a ocupar el espacio público. Y expuso el caso de nuestra ciudad: “En La Plata existe la prohibición “desde hace más de 20 años” en ese sentido, pero que “no lo pudieron aplicar”, lanzó.

Y contó que en los casos de Quilmes y Mar del Plata, donde se optó por registros para intentar “legitimar el trabajo en la vía pública”.