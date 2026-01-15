Buscan que las universidades detallen sus presupuestos

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Mercedes Llano presentó ayer un proyecto de ley que busca facilitar el acceso a la información pública y la rendición de los recursos que administran las universidades nacionales de todo el país, de modo tal de garantizar la transparencia financiera.
La iniciativa propone modificar la Ley de Educación Superior “con el objetivo de incorporar principios y obligaciones de transparencia activa, acceso público a la información y rendición de cuentas en el funcionamiento de las universidades nacionales”.
Y apunta a obligar a las universidades nacionales a “la publicación permanente, completa y accesible de la información institucional, académica, presupuestaria y administrativa”.
“Este proyecto busca robustecer la autonomía y autarquía universitaria consolidando los ineludibles principios de rendición de cuentas propios de este tipo de diseño institucional y acordes a las bases republicanas de publicidad de los actos de gobierno”, explicó.
Para Llano, “sin mecanismos de responsabilización y transparencia, la autonomía degenera en opacidad”.
