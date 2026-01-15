Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Rige quita de aranceles para comprar celulares

Rige quita de aranceles para comprar celulares

15 de Enero de 2026 | 02:18
El arancel de importación para la compra de teléfonos celulares se reducirá a cero desde hoy jueves 15 de enero, con lo cual se espera una baja en el precio de los aparatos tecnológicos. La medida entra en vigencia a partir del Decreto 333/2025 que fue publicado el 14 de mayo del año pasado.

El Gobierno dispuso una reducción progresiva del arancel, primero al 9,5 por ciento hasta la fecha que se elimina por completo.

“Lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, señala el decreto.

La medida afecta directamente a la industria radicada en Tierra del Fuego.

No obstante, las autoridades nacionales estiman que de esta forma se facilitará el acceso a tecnología a un amplio sector de la población a menor precio.

“Permitirá mayor oferta y precios más competitivos” en el mercado tecnológico, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25 por ciento y 35 por ciento en distintas marcas y modelos. El Decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16 por ciento al 8 por ciento, y ahora avanzamos con su eliminación total”.

En ese sentido, el Ministro económico señaló que el Gobierno sigue cumpliendo con el “compromiso” de bajar impuestos y “facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también destacó la eliminación del arancel de importación para teléfonos celulares, que comenzará a regir hoy, y sostuvo que a partir de ahora habrá “mejores precios para todos”.

“A partir de mañana (por hoy), los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0 por ciento. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, posteó el jefe de Ministros en sus redes sociales.

Comparativa de precios: Argentina vs. Ciudad del Este

La eliminación de aranceles busca comprimir una brecha que actualmente, en los modelos de alta gama, supera el 100 por ciento del valor del producto en el exterior. A continuación, los precios detectados en tiendas oficiales de Mercado Libre de nuestro país frente a los valores de referencia en Paraguay (CellShop):

iPhone 17 Pro (256 GB):

Argentina: $2.899.999.

Paraguay: US$1.190 (aprox. $1.695.750).

Brecha: $1.204.249.

iPhone 17 Pro Max (256 GB):

Argentina: $3.399.999.

Paraguay (Ref. 1TB): US$1.930 (aprox. $2.750.250).

Nota: En Paraguay se consigue el modelo de 1TB a un precio menor que el de 256GB en Argentina.

iPhone 13 (128 GB):

Argentina: $1.199.999.

Paraguay: US$460 (aprox. $655.500).

Brecha: $544.499.

 

