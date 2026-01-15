Incendios en Chubut: ¿una disputa entre dos comunidades?

El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que el incendio que afecta a las localidades de El Hoyo y Epuyén, en el noroeste de la provincia, se inició el 5 de enero de 2026, en momentos en que se encontraban en la zona más de 3.000 turistas.

Según el comunicado oficial, la investigación reúne “elementos suficientes para presumir una intervención humana deliberada”, y descarta la hipótesis inicial de un desperfecto eléctrico como origen del fuego.

La fiscal general de Lago Puelo, Débora Barrionuevo, explicó en declaraciones radiales que en las primeras pericias realizadas en el lugar donde comenzó el incendio “se detectó la presencia de combustible en el suelo”. Además, sostuvo que la ubicación del foco inicial refuerza la hipótesis de intencionalidad, ya que se trata de “una loma ubicada a unos 300 metros del camino a Puerto Patriada, sin viviendas cercanas”.

VERSIONES DIFUNDIDAS EN REDES SOCIALES

Mientras, comenzaron a circular en redes distintas versiones que atribuyen la responsabilidad del incendio a actores ajenos a la zona.

Una de esas narrativas menciona la presunta participación de soldados israelíes que, haciéndose pasar por turistas, habrían provocado el fuego. La versión se apoyó en la viralización de un video en el que se observa a un joven increpando a otro por encender una fogata en un área boscosa cercana a un lago. En las imágenes, el turista se disculpa en inglés y apaga el fuego.

Sin embargo, el autor del registro, Martín Morales, aclaró que el hecho ocurrió en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, a unos 1.400 kilómetros de la zona afectada en Chubut.

Otra versión apuntó a una supuesta responsabilidad de grupos mapuches. El medio La Derecha Diario publicó en la red X que “una foto confirma que el fuego producido por los terroristas mapuches en Chubut fue intencional”. En la misma línea, el Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo en comunicados difundidos el 7 y el 11 de enero que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”.

Desde la Justicia local negaron que existan pruebas que vinculen a comunidades mapuches con el inicio del incendio.

LA PRINCIPAL HIPÓTESIS JUDICIAL

El fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, aseguró que las acusaciones contra soldados israelíes o grupos mapuches “son un invento” y que la investigación “no va por ese lado”. Señaló que se evalúan “otro tipo de situaciones” vinculadas al conflicto.

Posteriormente, en una conferencia de prensa conjunta con el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García, Díaz Mayer indicó que la principal hipótesis es que el incendio haya sido provocado en el marco de una disputa de tierras entre dos grupos pertenecientes a una misma comunidad que reside en la zona.

García detalló que el análisis de cámaras de seguridad permitió detectar la presencia de dos camionetas cargadas con muebles y otras pertenencias, en una escena “similar a una mudanza”, pocos minutos después de iniciado el fuego. Según el fiscal, la investigación apunta a una mujer que se habría instalado en el lugar hace dos años, proveniente de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, la Justicia realizó allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos e incautó teléfonos celulares para analizar movimientos y comunicaciones. Hasta el momento, no se registran detenidos ni imputados en la causa.

Mientras avanza la investigación, el gobernador de Chubut reclamó sanciones severas para los responsables de los incendios y reiteró el pedido de celeridad judicial ante el impacto ambiental y social generado por el fuego en la región.