Nación busca aumentar hasta un 19% los peajes

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamó a consulta pública para aumentar hasta 19% los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.

La convocatoria se formalizó mediante la Resolución 42/2026 publicada ayer en el Boletín Oficial, buscando que la ciudadanía se exprese en el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, previo a la aplicación de los nuevos valores.

Tras analizar la propuesta que eleva el precio mínimo para autos a $1.500, la Dirección Nacional de Vialidad consideró “apropiada” la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que ahora se someten a consulta.

SIN DESCUENTO POR TELEPASE

La novedad que trae la propuesta de actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

Al argumentar la instancia consultiva, se remarcó que “la implementación de un procedimiento que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa”. Los usuarios e interesados podrán acceder a los proyectos de aumento mediante la página web del organismo nacional.