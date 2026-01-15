Nación busca aumentar hasta un 19% los peajes

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Descuartizaron un árbol gigante en calle 2 casi diagonal 79 y hay reclamos
Una mujer terminó hospitalizada por la picadura de un escorpión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamó a consulta pública para aumentar hasta 19% los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.
La convocatoria se formalizó mediante la Resolución 42/2026 publicada ayer en el Boletín Oficial, buscando que la ciudadanía se exprese en el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, previo a la aplicación de los nuevos valores.
Tras analizar la propuesta que eleva el precio mínimo para autos a $1.500, la Dirección Nacional de Vialidad consideró “apropiada” la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que ahora se someten a consulta.
La novedad que trae la propuesta de actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.
Al argumentar la instancia consultiva, se remarcó que “la implementación de un procedimiento que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa”. Los usuarios e interesados podrán acceder a los proyectos de aumento mediante la página web del organismo nacional.
LE PUEDE INTERESAR
Milei, en la firma del acuerdo Mercosur-UE
LE PUEDE INTERESAR
$24 millones: polémica por los sueldos de jueces
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí